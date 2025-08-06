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06 августа 2025 в 03:12

Иностранные авиакомпании выступили с предложением к S7

«Ъ»: иностранные компании предложили забрать у S7 простаивающие Airbus A320neo

Фото: NEWS.ru

Несколько зарубежных авиаперевозчиков обратились к российским властям с предложением передать им простаивающие самолеты Airbus A320neo с американскими двигателями Pratt & Whitney. Инициатива исходит от черногорской MelonAero, египетской AlMasria и филиппинской SEAIR Int, сообщает «Коммерсант».

Авиакомпании направили письмо вице-премьеру РФ Виталию Савельеву. В нем отмечается, что длительный простой современных лайнеров без должного обслуживания приведет к значительным затратам на восстановление.

Современные самолеты требуют регулярного технического обслуживания, а длительное хранение без эксплуатации может привести в будущем к значительным затратам на восстановление их летной годности, — говорится в обращении.

У S7 Airlines в парке 39 самолетов Airbus A320/321neo, из которых эксплуатируются только 11. Иностранные перевозчики предлагают вывезти простаивающую технику из России.

Правительство рассмотрит предложение в установленном порядке. Решение осложняется санкционными ограничениями и проблемами с обслуживанием двигателей Pratt & Whitney в России.

Ранее сообщалось, что авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 40 тысяч рублей за повторный овербукинг. В мае 2025 года она отказала двоим гражданам в регистрации на рейс «в связи с превышением числа зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту воздушного судна».

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