Авиакомпанию S7 оштрафовали на 40 тысяч рублей Авиакомпанию S7 оштрафовали на 40 тысяч рублей за овербукинг

Авиакомпанию S7 Airlines («Сибирь») оштрафовали на 40 тысяч рублей за повторный овербукинг, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Там уточнили, что в мае 2025 года она отказала двоим гражданам в регистрации на рейс «в связи с превышением числа зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту воздушного судна».

По постановлению транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно), — говорится в публикации.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России вынесла предупреждение «Азимуту» на фоне разных сборов за обмен и возврат авиабилетов. ФАС потребовала от авиакомпании устранить нарушения. Ведомство установило, что «Азимут» взимает с пассажиров плату за изменение или отказ от билетов в зависимости от времени обращения: до вылета самолета сбор начинается от четырех тысяч рублей, после вылета — от восьми тысяч рублей.

До этого в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга возникли сложности с выдачей багажа пассажирам. Администрация воздушной гавани объяснила это перегрузкой рабочих систем аэропорта, из-за чего часть путешественников не смогла получить свои вещи.