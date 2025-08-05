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05 августа 2025 в 17:58

Экономист назвал последствия переезда госкомпаний из Москвы в регионы

Экономист Полянский заявил, что бюджету Москвы может навредить переезд компаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва может столкнуться с временным спадом экономической активности и утратить часть доходов в случае переезда госкорпораций из столицы в регионы, заявил «ФедералПресс» экономист Дмитрий Полянский. По его словам, для субъектов, в которые перенесут работу компаний, также есть риски, в том числе дефицит кадров.

Москва может потерять часть налоговых доходов, хотя этот эффект может быть компенсирован за счет развития других секторов экономики, таких как IT или услуги. Регионы могут столкнуться с трудностями. Нехватка квалифицированных кадров, недостаточно развитая инфраструктура и потенциальные экологические риски, — подчеркнул Полянский.

При этом, как отметил эксперт, в таких потенциальных изменениях есть и плюсы для столицы. В частности, снижение концентрации бизнеса сократит нагрузку на московскую инфраструктуру, в том числе транспорт и жилой фонд. Это может повысить качество жизни горожан, пояснил экономист.

Правительство ранее определило около 170 государственных корпораций и компаний с госучастием для переезда из Москвы. Власти также рассматривают вопрос о включении в этот перечень дочерних компаний.

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