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01 августа 2025 в 10:39

Раскрыто число госкомпаний, которые переедут в регионы

Правительство сформировало список из 170 компаний для переезда из Москвы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Правительство определило около 170 государственных корпораций и компаний с госучастием для переезда из Москвы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Власти также рассматривают вопрос о включении в этот перечень дочерних компаний.

В первую очередь планируется перемещать в регионы госорганизации численностью от двух тысяч сотрудников. Для некоторых компаний при этом будет возможен перенос только отдельных функций при условии создания рабочих мест в регионах.

По итогам ПМЭФ-2024 президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о поэтапном перемещении офисов госкомпаний из Москвы в регионы. Они должны будут переехать в места осуществления их основной деятельности. В числе приоритетных выделяются регионы Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Как считает Владимир Путин, это придает функции столичного города другим центрам. По его словам, власти намерены способствовать переезду крупных компаний и государственных органов в регионы страны.

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госкомпании
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