Белгородская область борется со «световыми» последствиями после атак ВСУ Гладков: из-за атак ВСУ более 10 сел в Белгородской области остались без света

Атаки украинских беспилотных летательных аппаратов привели к отключениям электроэнергии в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Без света остались более 10 населенных пунктов, включая села Борисовка, Новое и Тишанка.

В Волоконовском районе в результате атак дронов временно без света остаются сёла Борисовка, Новое и Тишанка, а также хутора Бочанка, Верный, Волчий-Первый, Григорьевка, Екатериновка, Зеленый Клин, Плотвянка и Шаховка, — написал глава региона.

Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ. Параллельно зафиксированы точечные атаки дронов в других районах: в Шебекинском округе поврежден частный дом, в Грайворонском — грузовой автомобиль, в Борисовском районе пострадал объект связи.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Валуйском округе, где в результате детонации дронов повреждены дорожное полотно и коммерческий объект. В хуторе Бабка перебита линия электропередачи, в Леоновке поврежден газопровод.

Ранее сообщалось, что в период с 20:00 мск до 22:50 мск 5 августа дежурными средствами противовоздушной обороны над тремя регионами страны было уничтожено и перехвачено шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Все они были самолетного типа.