Аналитик объяснил, почему банки отказывают россиянам в кредитных каникулах Аналитик Беляев заявил, что банки в России не хотят брать на себя лишние риски

Российские банки начали массово отказывать гражданам в кредитных каникулах и реструктуризации долгов, поскольку они опасаются брать на себя лишние риски, заявил «Ридусу» финансовый аналитик Михаил Беляев. Он отметил, что в РФ нет конкретно установленного перечня причин для такого права.

Человек может рассчитывать на реструктуризацию кредитов в случае потери работы, снижения доходов за последние два месяца более чем на 30% в сравнении со среднемесячными доходами за прошлый год или временной нетрудоспособности. Но в нашей стране нет законодательно закрепленных указаний, когда именно вам положена реструктуризация, — уточнил Беляев.

Реструктуризация долга обычно предполагает увеличение срока кредитования. Так получение прибыли растягивается во времени, что крайне невыгодно коммерческим предприятиям. По словам эксперта, банки не готовы брать на себя риски, учитывая скромные темпы экономического роста — 1,5% и неопределенные перспективы развития.

Финансист Антон Рогачевский ранее заявил, что банк скорее согласится на реструктуризацию кредита, если заемщик подаст соответствующее заявление до момента наступления просрочки. Кредитор может пойти навстречу клиенту, если тот не нарушал условия кредитных договоров ранее.