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05 августа 2025 в 13:55

Эксперт рассказал, как правильно просить банк о реструктуризации кредита

Финансист Рогачевский: просить о реструктуризации кредита надо до просрочек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк скорее согласится на реструктуризацию кредита, если заемщик подаст соответствующее заявление до момента наступления просрочки, заявил NEWS.ru глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский. Кредитор может пойти навстречу клиенту, если тот не нарушал условия кредитных договоров ранее. Не менее важным при этом является наличие положительной кредитной истории, отметил эксперт.

Банк будет готов пойти навстречу клиенту, если тот не нарушал условия кредитных договоров ранее, имеет положительную кредитную историю и, что самое важное, заявление на реструктуризацию было подано заранее, а не в момент наступления просрочки, — сказал Рогачевский.

Кроме того, в полном объеме должны быть предоставлены документы, свидетельствующие об ухудшении финансового положения заемщика, отметил эксперт.

По его словам, при попытке добиться реструктуризации заемщик не должен инициировать процедуру банкротства. В таком случае включаются другие механизмы взаимодействия с клиентом, пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что российские банки начали массово отказывать гражданам в реструктуризации долгов и кредитных каникулах. По данным ЦБ, с отказами сталкиваются 80% обращавшихся.

При этом во втором квартале 2025 года число заявок на предоставление кредитных каникул выросло до 233,8 тысячи, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с этим зарегистрировано 1,5 млн обращений для реструктуризации по собственным программам банков, что на 87% больше.

банки
кредиты
реструктуризация
советы
Наталья Петрова
Н. Петрова
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