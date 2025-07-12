Российские технологии заинтересовали одну богатую страну

Саудовская Аравия проявляет значительный интерес к российским технологическим разработкам в нескольких ключевых областях, заявил министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф в беседе с РИА Новости. Среди приоритетных направлений сотрудничества саудовский министр выделил кибербезопасность, фармацевтику, медицинское оборудование и беспилотные системы.

Кибербезопасность считается одной из наиболее передовых (российских) отраслей. В России есть передовые компании, которые работали и продолжают работать в королевстве. Я упомянул металлургический сектор в целом, фармацевтику и медицинское оборудование, сектор беспилотных летательных аппаратов, — заявил министр.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин выразил оптимизм относительно перспектив российско-саудовского сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Он также отметил значительный потенциал взаимодействия в автомобилестроении, фармацевтической промышленности и сфере информационных технологий.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом подтвердил намерение двух стран продолжать координацию в рамках ОПЕК+. Лавров подчеркнул, что эффективная работа этой организации во многом обеспечивается активным участием России и Саудовской Аравии.