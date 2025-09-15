Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 01:11

Землю накрыло солнечным ветром

РАН: Землю захлестнул солнечный ветер от корональной дыры

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Земля с опозданием на целые сутки оказалась под воздействием потока солнечного ветра от гигантской корональной дыры, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Вхождение в зону возмущения началось 14 сентября около 17:00 по московскому времени.

По данным ученых, Земля будет находиться внутри этого потока не менее 4-5 дней. В ближайшие часы скорость солнечного ветра начнет увеличиваться. Несмотря на внушительные размеры дыры, текущие прогнозы выглядят умеренно позитивными. Вместо продолжительной бури уровня G3 ожидаются лишь кратковременные возмущения магнитосферы уровня G1–G2.

При таких размерах корональной дыры, которые сейчас наблюдаются на Солнце, вариант, что она как-то пройдет мимо, выглядел нелепым. Основной вопрос был в том, какие параметры плазмы внутри дыры и, главное, какая там скорость ветра, — говорится в публикации.

Более ясная картина, по мнению ученых, ожидается к утрy 15 сентября. Планета полностью погрузится в поток, а скорость ветра стабилизируется. Пока же специалисты советуют следить за изменениями на графиках.

Ранее исследователи из японского Университета Тохо в сотрудничестве с учеными NASA пришли к выводу, что конец света на Земле наступит в 1 000 002 021 году. По их мнению, Солнце начнет постепенно увеличиваться в размерах, что приведет к высыханию океанов и сделает существование на планете невозможным.

РАН
Земля
солнце
ветер
