«Это НЛО?»: китайские СМИ заявили о «необъяснимом взрыве» на востоке страны Жители китайской провинции Шаньдун заявили о столкновении двух объектов в небе

В китайской провинции Шаньдун зафиксирован необъяснимый взрыв в ночном небе, который местные жители приняли за падение НЛО. Инцидент произошел поздно вечером и был заснят на видео многочисленными очевидцами, пишет издание 8world.

На записях можно увидеть высокоскоростной параболический объект, за которым следовала светящаяся точка. Их пересечение дало мощную вспышку и громкий хлопок.

«Это НЛО?» — вопрошают в Сети местные жители.

Свидетели описывали событие как «перехват неопознанного летающего объекта». Однако власти провинции не подтвердили эту информацию. Представители бюро по чрезвычайным ситуациям заявили, что не получали официальных сообщений о происшествии.

Ранее американский инженер Сальваторе Паис указал, что Китай разрабатывает аппарат на основе технологий НЛО, который будет способен развивать сверхсветовые скорости. По его словам, которые приводит британская газета The Times, ученые из КНР смогли описать устройство плазменного сжатия, потенциально применимое для термоядерного синтеза. Паис настаивает на серьезном отношении к своим идеям, утверждая, что его уравнения никто пока не опроверг, а их реализация может дать США технологическое превосходство, сравнимое с тем, что приписывается внеземным цивилизациям.