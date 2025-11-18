Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 12:52

Путин встретится с главами правительств стран-участниц ШОС

Песков анонсировал переговоры Путина с премьер-министрами стран ШОС

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Политики уже прибыли на встречу в Москву, передает ТАСС. На заседании планируется рассмотреть приоритетные вопросы укрепления торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия в ШОС.

Сейчас это заседание идет в расширенном составе. Главы сегодня будут у Путина на приеме, он с ними пообщается, — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля также сообщил, что российская делегация не поедет в Турцию на переговоры по урегулированию украинского конфликта. По его словам, пока подобный диалог осуществляется без участия Москвы.

Также не планируются контактов Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и представителями Турции. В то же время пресс-секретарь президента отметил, что тот открыт для разговора, если стороны захотят поставить Москву в известность об итогах переговоров с Зеленским.

