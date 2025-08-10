В США заявили о секретных разработках Китая с применением технологий НЛО Инженер Паис: Китай разрабатывает сверхсветовой аппарат на основе технологий НЛО

Китай разрабатывает аппарат на основе технологий НЛО, который будет способен развивать сверхсветовые скорости, заявил американский инженер Сальваторе Паис. По его словам, которые приводит британская газета The Times, ученые из КНР смогли описать устройство плазменного сжатия, потенциально применимое для термоядерного синтеза.

Паис настаивает на серьезном отношении к своим идеям, утверждая, что его уравнения никто пока не опроверг, а их реализация может дать США технологическое превосходство, сравнимое с тем, что приписывается внеземным цивилизациям. Он также подчеркнул, что китайские исследователи ведут разработку, основываясь на его концепциях.

Ранее сообщалось, что предсказание физика Стивена Хокинга об инопланетном вторжении может сбыться из-за появления межзвездного объекта 3I/ATLAS, открытого учеными Гарвардского университета. По словам физика, излишняя самоуверенность грозит человечеству катастрофическими последствиями. В частности, перед смертью в возрасте 76 лет Хокинг предупредил, что людям не следует отвечать на посланные на Землю из космоса сигналы.