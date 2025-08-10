Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 15:33

В США заявили о секретных разработках Китая с применением технологий НЛО

Инженер Паис: Китай разрабатывает сверхсветовой аппарат на основе технологий НЛО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Китай разрабатывает аппарат на основе технологий НЛО, который будет способен развивать сверхсветовые скорости, заявил американский инженер Сальваторе Паис. По его словам, которые приводит британская газета The Times, ученые из КНР смогли описать устройство плазменного сжатия, потенциально применимое для термоядерного синтеза.

Паис настаивает на серьезном отношении к своим идеям, утверждая, что его уравнения никто пока не опроверг, а их реализация может дать США технологическое превосходство, сравнимое с тем, что приписывается внеземным цивилизациям. Он также подчеркнул, что китайские исследователи ведут разработку, основываясь на его концепциях.

Ранее сообщалось, что предсказание физика Стивена Хокинга об инопланетном вторжении может сбыться из-за появления межзвездного объекта 3I/ATLAS, открытого учеными Гарвардского университета. По словам физика, излишняя самоуверенность грозит человечеству катастрофическими последствиями. В частности, перед смертью в возрасте 76 лет Хокинг предупредил, что людям не следует отвечать на посланные на Землю из космоса сигналы.

США
инженеры
разработки
Китай
НЛО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вэнс объяснил, чем для США важна встреча Путина и Трампа
Белый дом обозначил позицию по переговорам по Украине с учетом линии фронта
Вэнс признал неуверенность Трампа в успехе переговоров
Атака ВСУ на Коми сегодня, 10 августа: что известно, есть ли пострадавшие
В США выбрали самую уродливую собаку в мире
Изысканный концентрат смородины со специями на зиму
В США нашли связь между встречей Путина и Трампа на Аляске и МУС
Путин поделился планами на Аляске с партнером России
Бурятский шепот в танках и «некрофилы» ЕС: новости СВО на вечер 10 августа
Названо возможное место прощания с актером Краско
В России нашли эффективное оружие против крупногабаритных БПЛА
В московском салоне собаку подстригли вместе с ухом
В Коми прояснили ситуацию с пострадавшими после налета БПЛА
Шторм в российском регионе превратил пляж в сокровищницу
В ОАЭ отреагировали на возможное массовое закрытие счетов компаний из РФ
Каллас одним заявлением выдала страх перед саммитом Путина и Трампа
Озвучена причина возгорания в Ялтинском горно-лесном заповеднике
В Киеве опасаются тайных договоренностей Москвы и Вашингтона
Канада срежет лимит стоимости нефти из России почти на $13
Артиллеристы и операторы БПЛА разнесли узел связи ВСУ
Дальше
Самое популярное
Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.