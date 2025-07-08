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08 июля 2025 в 14:47

Мишустин высказался о перспективах партнерства с Саудовской Аравией

Мишустин назвал хорошими перспективы партнерства Москвы и Эр-Рияда в нефтегазе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перспективы партнерства России и Саудовской Аравии в нефтегазовой сфере выглядят многообещающими, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на полях 15-й Международной промышленной выставки «Иннопром». Также он оценил совместные возможности двух стран в автомобильной промышленности, фармацевтике и IT-сфере, передает корреспондент NEWS.ru.

Считаю, что у нас есть хорошие перспективы для расширения сотрудничества в нефтегазовом секторе и машиностроении, автопроме, фармацевтике, производстве минеральных удобрений, в сфере информационных технологий, — сказал Мишустин.

Выставка проходит в Екатеринбурге в период с 7 по 10 июля. Тема экспозиции в этом году — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Саудовская Аравия является страной — партнером мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области совместно с китайской компанией построят кластер промышленных предприятий. Отмечается, что это будет первый в стране промышленный комплекс с предприятиями цветной и черной металлургии, химии и энергетики на одной территории.

Прежде мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на ВДНХ открылся первый и единственный в России биокластер. По его словам, проект реализовал Биологический музей имени К. А. Тимирязева. Мэр столицы отметил, что первой площадкой кластера стал павильон № 29 «Цветоводство и озеленение», там пройдет выставка «Морфогенез. Третья природа».

Россия
Михаил Мишустин
Саудовская Аравия
иннопром
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