Королевская семья Британии: новости, Миддлтон спасает брак с Уильямом

Принцесса Уэльская отказалась от идеи помирить своего супруга принца Уильяма с его младшим братом принцем Гарри, чтобы спасти свой брак. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 12 июля?

Что происходит в отношениях Миддлтон и Уильяма

Кейт Миддлтон прекратила попытки наладить отношения между принцами Уильямом и Гарри, поскольку это приводит в ярость ее супруга, сообщает RadarOnline. По его данным, теперь принцесса Уэльская сосредоточилась на спасении своего брака и личном благополучии.

«Кейт расстраивается, видя, как Уильям переживает из-за этого. Ему теперь даже слышать имя Гарри неприятно. Она решила отступить. Она больше не пытается все исправить и считает, что гораздо лучше оберегать счастье своего брака и мужа, чем пытаться оказать Гарри услугу», — заявил инсайдер.

Миддлтон и Уильям чаще всего придерживаются одной точки зрения в обсуждении каких-либо вопросов, однако принц Гарри всегда «был для них щекотливой темой», добавил источник во дворце.

«Уильяму начало казаться, что Кейт не устанавливает четких границ, и это вызвало напряжение. Она поняла, что не стоит подвергать свой брак испытанию, пытаясь исправить то, что от нее не зависит», — отметил он.

Несмотря на то, что Миддлтон сейчас дистанцируется от Гарри, она все еще надеется на «мир в долгосрочной перспективе», утверждают инсайдеры.

«Кейт по-прежнему глубоко заботится о Гарри и скучает по нему, но она отступила от попыток наладить отношения. Она никогда не говорит о нем плохо, но и не настаивает на примирении. Гарри зашел слишком далеко в глазах Уильяма. Кейт решила сосредоточиться на сохранении отношений с Уильямом и собственного спокойствия», — пишет RadarOnline.

Могла ли Меган Маркл использовать Гарри из-за денег

Принц Уильям еще до свадьбы принца Гарри считал, что Меган Маркл использует его в корыстных целях, пишет The Sun со ссылкой на королевского биографа Фила Дампира.



Меган Маркл и принц Гарри Фото: IMAGO/Christopher Neundorf/Global Look Press

«У Меган, к сожалению, никогда не было намерения оставаться в королевской семье. Она видела в браке с Гарри ступеньку к новой славе и богатству. И я думаю, именно это изначально беспокоило принца Уильяма», — заявил он.

По мнению Дампира, Уильям и Гарри поссорились именно из-за неприязни принца Уэльского к герцогине. Он также подтвердил правдивость слов кузины и ближайшего доверенного лица Елизаветы II леди Элизабет Энсон, которая в мемуарах написала, что при жизни королева была обеспокоена намерениями Меган.

«Она не может обернуться для нас ничем, кроме проблемы. Она смотрит на вещи иначе», — процитировала слова Елизаветы II Энсон.

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