Королевская семья Британии: последние новости, последствия лечения Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон борется с последствиями лечения от рака. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 6 июля?

Что известно о состоянии Миддлтон

Кейт Миддлтон вновь пропала из виду из-за того, что борется с последствиями лечения от рака и, возможно, еще полностью не восстановилась, сообщает RadarOnline со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

Журналисты обратили внимание, что после того как был отменен визит Кейт на скачки в Аскоте, принцесса спустя пару дней опубликовала пост в поддержку хосписов, что, по их мнению, указывает на то, что этот вопрос «затрагивает Миддлтон лично».

Королевский источник сообщил RadarOnline, что принцесса Уэльская «знает, что не стоит переусердствовать», добавив, что «не все так гладко».

«Принцесса выглядит расстроенной и напуганной из-за недавней неудачи и, возможно, втайне опасается, что так и не сможет полностью восстановиться», — заявил инсайдер.

Кейт Миддлтон Фото: Pool / i-Images/Global Look Press

Об онкологическом заболевании Миддлтон стало известно весной прошлого года. В сентябре она официально объявила о завершении курса химиотерапии и ремиссии рака.

«Сейчас я сосредоточена на том, чтобы делать все возможное для недопущения рецидива. Хоть я и закончила химиотерапию, мой путь к исцелению и полному выздоровлению долгий, и я должна продолжать принимать каждый день таким, какой он есть», — отметила принцесса.

Что рассказала Меган о втором свидании с Гарри

Супруга принца Гарри, Меган Маркл, поделилась в социальных сетях фотографией с мужем и рассказала подробности их второго свидания. Соответствующая публикация появилась ко Дню независимости США. К снимку герцогиня Сассекская прикрепила фото капкейков, декорированных кремом в красно-бело-синей гамме, повторяющей цвета национального флага Соединенных Штатов.

«Наше второе свидание было 4 июля 2016-го, и Эйч (прозвище, которое Меган дала своему супругу) принес мне капкейки, чтобы отпраздновать. Сейчас, спустя годы, наши дети тоже переняли эту традицию. С Днем независимости! Пусть ваш день будет таким же сладким, как эти капкейки», — написала она.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Rota/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что известно о финансовых проблемах Гарри

Принц Гарри не смог приспособиться к независимой жизни вдали от Букингемского дворца и мучится из-за того, что не может самостоятельно прокормить семью, заявила Us Weekly историк британской монархии Марлен Кениг.

«Не уверена, жалеет ли Гарри, что уехал. Он явно настроен решительно и стремится построить новую жизнь в США. Но пока без особых успехов, особенно по части заработка на семейные нужды. Этим, похоже, приходится заниматься Меган», — сказала Кениг.

Эксперт уверена, что Гарри также страдает из-за того, что не может найти достойное занятие, не связанное с королевской семьей.

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