Почему не работает YouTube 6 июля: замедление, новые правила, «гибель» в РФ

Российские пользователи продолжают жаловаться на сбои и замедление при загрузке YouTube. Какие известны последние новости об этом сегодня, 6 июля? Какая судьба ждет видеохостинг в РФ?

Что известно о замедлении YouTube 6 июля

Массовый сбой в работе YouTube произошел в августе 2024 года и длится до сих пор. Пользователи ежедневно сталкиваются с трудностями при просмотре контента на видеохостинге. Наибольшее количество жалоб поступает на то, что платформа не открывается на смартфонах, компьютерах и телевизорах, а в случае загрузки приложения падает скорость воспроизведения роликов.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», сегодня, 6 июля, из разных регионов РФ продолжают поступать жалобы на некорректную работу YouTube. Порядка 28% сообщений о сбоях как на мобильном, так и домашнем интернете приходятся на Москву, 9% — на Приморский край, 8% — на Челябинскую область, 6% — на Санкт-Петербург, 4% — на Кузбасс, Красноярский край, Смоленскую и Новосибирскую области, 3% — на Мордовию, Карелию, Чувашию, Забайкальский край, Самарскую, Саратовскую, Нижегородскую и Пензенскую области, 2% — на Владимирскую область, 1% — на Башкирию, Псковскую и Московскую области.

YouTube в России официально не блокировали, а проблемы с доступом могут быть связаны с техническими сбоями, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«В первую очередь проблемы с YouTube связаны с тем, что отсутствует коммуникация — где-то, возможно, устарело „железо“, что-то тормозит. Где-то, возможно, сама компания Google не обновляет софт, сама капризничает», — отметил он.

В Роскомнадзоре пояснили, что у некоторых пользователей YouTube все еще остается доступным из-за того, что «более мощные серверы были установлены рядом с узлами мобильных операторов связи».

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Какая судьба ждет YouTube в России

YouTube начинает медленно погибать в России с технологической точки зрения, заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«YouTube начинает медленно умирать в России технологически. И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети», — уточнил он.

Блокировать видеохостинг российское правительство не планирует, заверил глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.

«Никто не собирается ничего блокировать. YouTube же никто не блокирует, Instagram (деятельность в РФ запрещена) — это экстремистское сообщество. Конечно, все может измениться, наши партнеры по-разному себя ведут. Они по-разному реагируют — кто-то заинтересован остаться, кто-то хочет развиваться, кто-то готов был в свое время „приземлиться“», — сказал парламентарий.

Что за новые правила вводит YouTube с 15 июля

YouTube с 15 июля ужесточает требования к роликам — массовые видео с низким качеством и повторяющимся контентом перестанут приносить доход авторам. Также будут обновлены алгоритмы модерации и проверки публикуемых материалов для блокировки недобросовестных каналов.

«15 июля 2025 года YouTube обновит правила, чтобы лучше определять массово производимый и повторяющийся контент. Это обновление лучше отразит то, как сегодня выглядит „неаутентичный“ контент», — говорится в заявлении Google.

Уточняется, что изменения направлены на повышение качества контента и борьбу с каналами, которые используют нейросети для создания большого объема видео.

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