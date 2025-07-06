Магнитные бури сегодня, 6 июля: что завтра, головокружение, тошнота, апатия

Сегодня, 6 июля, на Земле сильной магнитной бури не ожидается, заявили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 6 и 7 июля

По данным экспертов ИКИ РАН, сегодня, 6 июля, геомагнитных возмущений магнитного поля Земли в течение суток не ожидается.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 20%. Вероятность спокойной магнитосферы — 73%», — уточнили специалисты.

Ученые ИКИ РАН сообщили, что 5 июля на Солнце произошел новый выброс крупного протуберанца.

«Новая гигантская плазменная структура размером более миллиона километров была выброшена в сторону северного полюса Солнечной системы 5 июля между 09:00 и 14:00 по московскому времени. Примерно за сутки до этого сравнимый по размеру объект был зарегистрирован и у противоположного южного полюса Солнца. Всего за неделю со звезды ушло не менее шести сравнимых по размеру объектов, ни один из которых пока не задел Землю даже краем. За происходящим остается лишь пассивно наблюдать, скрестив пальцы на обеих руках и продолжая полагаться на самое обычное везение, так как на что тут еще можно положиться», — подчеркнули эксперты.

По данным портала my-calend, сегодня на Земле магнитных бурь не ожидается.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 7 июля. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки. Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, заводить знакомства, отправляться в дальние поездки. Людям с пониженным давлением не стоит утром резко подниматься с кровати», — говорится в публикации сервиса.

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Кто может пострадать от воздействия магнитной бури

Доцент Сеченовского университета Павел Бережанский заявил, что колебания геомагнитного поля Земли могут негативно сказаться на здоровье диабетиков, астматиков и людей с хроническими заболеваниями сердца и сосудов.

«Нужно пить больше жидкости, необходимо примерно на один литр увеличить свой обычный дневной объем. Еще помогает контрастный душ. Переключая постепенно воду от горячей к холодной, вы улучшите поступление кислорода к тканям за счет сужения и расширения сосудов», — пояснил он.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в разговоре с NEWS.ru отметил, что людям, которые имеют проблемы с сердцем, стоит снизить активность в период геомагнитных возмущений.

«Магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма, если у человека есть хронические заболевания. В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — рассказал врач.

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