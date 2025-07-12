Раскрыта дата прощания «Барселоны» с Месси Прощальный матч Месси в составе «Барселоны» пройдет 10 июля в сезоне 2026/27

Руководство футбольного клуба «Барселона» определилось с ориентировочной датой прощального матча Лионеля Месси, передает радиостанция Catalunya Ràdio. Как утверждает источник, мероприятие состоится после официального открытия обновленного стадиона «Камп Ноу», которое намечено на сезон 2026/27. Последний матч может состояться 10 июля.

Клуб уже связался с семьей аргентинца, и сам Месси дал согласие на проведение прощального матча. По данным инсайдеров, первый матч на реконструированном стадионе пройдет при ограниченной вместимости — не более 35 тысяч зрителей.

Что касается «Камп Ноу», то «Барселона» рассчитывает получить разрешение на прием до 60 тысяч болельщиков на играх Ла Лиги и Лиги чемпионов в сезоне 2025/26. Полноценный доступ ко всем секторам стадиона планируется через год.

Ранее пятикратный чемпион Испании в составе «Барселоны» Луис Суарес сообщил о создании совместно с Месси собственной команды «Депортиво ЛСМ». Сокращение отсылает к именам футболистов. Месси отметил, что они делятся этой мечтой с семьей, друзьями и близкими.