Стало известно о внезапной гибели испытателя вакцины «Спутник V»

В Ленинградской области в автомобильной аварии погиб 45-летний Константин Захаров — глава совета директоров петербургской медицинской исследовательской организации «Эскеллена», сообщает портал 47News. По его данным, именно эта организация первой тестировала во время пандемии коронавируса вакцину «Спутник V».

Как говорится в материале, Захаров находился за рулем Audi Q7, в которую врезался грузовик MAN из-за лопнувшего на ходу колеса. Смерть ученого изданию подтвердили его коллеги.

В региональном ГУ МВД сообщили, что смертельная авария произошла на трассе из села Саперное в Кузнечное. Водитель грузовика не справился с управлением после того, как у машины лопнуло колесо, и вылетел на встречную полосу, врезавшись в Audi. По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое по неосторожности повлекло смерть человека.

Ранее в Сети появилось полное видео ДТП в Москве, в котором нетрезвый водитель сбил группу пешеходов и скрылся с места аварии. Запись, сделанную из салона автомобиля, предоставил журналистам источник в правоохранительных органах. На ней отчетливо видно, как пешеходы идут по переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент в них на скорости въезжает автомобиль.