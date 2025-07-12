Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 12:26

Стало известно о внезапной гибели испытателя вакцины «Спутник V»

«47News»: в ДТП погиб глава организации, первой тестировавшей «Спутник V»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области в автомобильной аварии погиб 45-летний Константин Захаров — глава совета директоров петербургской медицинской исследовательской организации «Эскеллена», сообщает портал 47News. По его данным, именно эта организация первой тестировала во время пандемии коронавируса вакцину «Спутник V».

Как говорится в материале, Захаров находился за рулем Audi Q7, в которую врезался грузовик MAN из-за лопнувшего на ходу колеса. Смерть ученого изданию подтвердили его коллеги.

В региональном ГУ МВД сообщили, что смертельная авария произошла на трассе из села Саперное в Кузнечное. Водитель грузовика не справился с управлением после того, как у машины лопнуло колесо, и вылетел на встречную полосу, врезавшись в Audi. По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое по неосторожности повлекло смерть человека.

Ранее в Сети появилось полное видео ДТП в Москве, в котором нетрезвый водитель сбил группу пешеходов и скрылся с места аварии. Запись, сделанную из салона автомобиля, предоставил журналистам источник в правоохранительных органах. На ней отчетливо видно, как пешеходы идут по переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент в них на скорости въезжает автомобиль.

Россия
Ленинградская область
ДТП
аварии
ученые
вакцины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трампа предупредили о потере союзников из-за поддержки «поджигателя войны»
МИД РФ подловил Запад на лицемерии по части продовольственной безопасности
В Сети высмеяли новый образ Собчак с «пакетами» на ногах
В честь знаменитой актрисы установили гигантскую статую в день ее рождения
Иномарка протаранила здание детского сада и попала на видео
Итальянский концерн отказался открывать завод на Украине
Словакия сделала неожиданное заявление об энергоресурсах из России
Пожарный отбился от разъяренной медведицы топором в горящем лесу
Чем полезна вишня и кому стоит ее избегать: плюсы и минусы ягоды
Встреча Лаврова и Ким Чен Ына на яхте попала в кадр
Жителей трех округов России предупредили о ливнях с грозами и градом
Зеленский предъявил новые требования к Западу после ночного удара ВС России
Рубль ждет девальвация? Курс сегодня, 12 июля, что с долларом, евро и юанем
В Азербайджан прибыл президент одной ближневосточной страны
Большунова включили в допинг-пул FIS на олимпийский сезон
«Окажутся бесполезными»: на Западе ответили на просьбы Зеленского о ПВО
Российские технологии заинтересовали одну богатую страну
На Крымском мосту образовалась очередь почти из тысячи машин
Сбившему толпу пешеходов в Москве водителю предъявили обвинение
Мирное, Новохатское, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 12 июля
Дальше
Самое популярное
«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.