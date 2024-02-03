Особняк за 300 млн, роман с Темниковой, сын: как живет Ольга Серябкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Серябкина

Певица Ольга Серябкина сообщила, что заканчивает работу над новой композицией. Как сейчас живет экс-солистка группы SEREBRO, что известно о ее личной жизни, какой особняк ей подарили?

Чем сейчас занимается Серябкина

2 февраля артистка на своей странице в социальной сети поделилась серией снимков, на которых примерила длинное черное платье без бретелей и с глубоким вырезом, демонстрирующим ее оголенную ногу и бедро. Наряд был декорирован массивной оборкой вдоль выреза.

Также Серябкина рассказала, что заканчивает работу над очередной песней. В январе ей удалось написать две композиции, сейчас идет процесс создания музыки. На следующей неделе исполнительница собирается записываться в студии, поэтому ее команде дано поручение готовиться к релизу.

«Ждете?» — поинтересовалась артистка у своих поклонников.

Ранее Серябкина рассказывала, что весь декабрь 2023 года она планировала работать, а Новый год встетить в отеле The Carlton, Moscow. Она поясняла, что там пройдет открытый концерт с ее участием. По словам певицы, за первую неделю декабря она отдыхала лишь один день.

Что за особняк подарили Серябкиной

25 января 2023 года издание Super сообщило, что супруг Серябкиной Георгий Начкебия подарил певице особняк, стоимость которого составляет 299 млн рублей. Дом располагается в одном из элитных закрытых поселков в 20 километрах от Москвы. Его площадь составляет порядка 550 квадратных метров.

«В особняке четыре спальни, камин, бассейн, зона СПА и прочие атрибуты счастливой жизни. Дизайн выполнен в минималистичном стиле с использованием натуральных материалов: так, в отделке использовались паркетная доска и травертин. Мебель в доме — исключительно от известных зарубежных производителей», — писал Super.

В то же время некоторые СМИ опровергали эту информацию. Как сообщал портал vokrug.tv, стоимость нового дома Серябкиной значительно ниже и его строительством она занималась несколько лет.

«Певица действительно переехала, но в коттедж значительно скоромнее. Его строительством и обустройством Серябкина занималась несколько лет. Все работы были закончены к декабрю», — отмечалось в публикации издания.

Сама Серябкина эту информацию не комментировала.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Серябкина

Что известно об отношениях Серябкиной с Темниковой и Фадеевым

У Серябкиной на протяжении нескольких лет продолжается конфликт с другой экс-участницей SEREBRO Еленой Темниковой. При этом известно, что ранее певицы состояли в близких отношениях.

Темникова заявляла, что разочаровалась в Серябкиной из-за ее романа с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым.

«Мне стыдно, что я случайно вхожу в комнату и там что-то вижу, им стыдно, что они это скрывают, как дети. Они вынуждены постоянно что-то придумывать. Им неловко, и они ненавидят меня, которая их застукала. Весь этот напряг случился на почве того, что несколько лет все вот так тщательно скрывалось, а все обросло большим враньем», — говорила Темникова.

Серябкина эту информацию опровергала. В интервью изданию Super в 2019 году она заявила, что романтические отношения у нее были не с Фадеевым, а с самой Темниковой (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

«Абсолютная фантазия и выдумка (про роман с Фадеевым. — NEWS.ru). Причем каждый раз она выдумывает новое, новую версию, если проследить ее разные интервью. Чего она добивается, я не знаю — моей реакции или Макса? Но, думаю, самое верное — все эти ее высказывания и интервью отдать юристам, пусть изучат. Это прямая клевета, и на такое можно подать в суд. Любому терпению настает конец. В конце концов у Макса есть семья, жена. У меня сейчас тоже отношения, есть молодой человек. Могу сказать, что опыт отношений с Леной был последним, больше с девушками я не встречалась», — говорила Серябкина в 2019 году.

В то же время другая экс-участница SEREBRO Марина Лизоркина в беседе с KP.RU усомнилась в том, что Серябкина и Темникова могли состоять в отношениях. По ее словам, обоим девушкам всегда нравились только мужчины.

«Я очень сомневаюсь, что от Оли могла поступить такая информация. Для меня это абсолютно нелепое заявление. Ничего подобного я не видела», — отметила Лизоркина.

Как Серябкина стала «матерью года»

8 декабря 2023 года Серябкина за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» заявила, что впредь не будет отвечать на вопрос о двухлетнем сыне, в частности о том, с кем он находится. Она подчеркнула, что это официальное заявление «матери года», передавал корреспондент NEWS.ru.

Певица рассказала, что у нее сейчас много разных выступлений и интервью, на которых ей задают самый ненавистный вопрос, с кем сейчас ее ребенок.

«Почему я должна вам рассказать, с кем сейчас ребенок? Почему вообще вы об этом спрашиваете? Какое вам дело в принципе? Поэтому с сегодняшнего дня я больше не отвечаю на этот вопрос. Официально заявляю. „Мать года!“» — сказала исполнительница.

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