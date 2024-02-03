Последние новости шоу-бизнеса 3 февраля: что с Губиным, SHAMAN, Биковичем

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Актер Милош Бикович лишился роли в сериале HBO из-за поддержки России, певица Наташа Королева уехала в США, SHAMAN встретился со школьником в Перми, а Андрей Губин может вернуться на сцену. Какие последние новости шоу-бизнеса 3 февраля?

Почему Бикович не сыграет в сериале HBO

Сербский и российский актер Милош Бикович не примет участие в съемках нового сезона сериала «Белый лотос» от американской телекомпании HBO, о чем сообщил на своей странице в социальной сети. В проекте он должен был сыграть русского учителя йоги в Таиланде.

«Я был бы рад сниматься в „Белом лотосе“ — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы», — рассказал артист.

Бикович подчеркнул, что против него ведется «целенаправленная информационная кампания», в результате которой HBO решила прекратить сотрудничество. Актер назвал происходящее «торжеством абсурда и поражением искусств».

Ранее МИД Украины обвинил Биковича в «поддержке геноцида» и призвал канал HBO отказаться от его кандидатуры на роль в сериале «Белый лотос». После этого ряд известных британских и американских изданий также выступили с заявлениями о том, что артист поддерживает Россию и не критикует спецоперацию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Милош Бикович

Почему Наташа Королева улетела в США

Певица Наташа Королева временно покинула Россию и отправилась в Соединенные Штаты, где проживает ее мать Людмила Порывай, «которая поддерживает Украину». Об этом сообщает KP.RU.

Как уточняется, мать Королевой уже много лет проживает в Майами, где обзавелась несколькими апартаментами и получает пенсию.

«В Америке получаю пенсию. Хоть я ни одного дня не работала, у меня пенсия $600 по старости», — рассказывала женщина.

Сама Королева подтверждала, что ее мать живет во Флориде и вышла там замуж. Певица периодически приезжает к ней в гости. При этом артистка уверяла, что, несмотря на визиты в США, она не покинет Россию навсегда.

«Волею судьбы моя мама уехала в Америку, вышла замуж и осталась там жить. Она в Майами уже много лет. Я приезжаю к ней в гости с удовольствием на какое-то время, но дальше не могу. Не мое», — заявляла Королева.

KP.RU предполагает, что надолго певица в Штатах не задержится, поскольку у нее запланирован ряд концертов в России. Кроме того, Королева участвует в новых проектах, которые требуют ее личного присутствия в Москве.

С кем встретился SHAMAN

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на концерте в Перми встретился с местным жителем Артемом Агафоновым, который исполняет его песни жестами и выступает перед ветеранами. Молодой человек мечтал попасть на концерт SHAMAN, и в итоге певец пригласил его на свое шоу.

«Артем Агафонов, ученик „Общеобразовательной школы-интернат Пермского края“, участник фестивалей „Воля к победе!“ и „Автомат и гитара — Сила в братстве!“, полюбившийся всем мастерским исполнением жестовой песни „Встанем“, был приглашен сегодня SHAMAN на концерт в ДК Солдатова, пообщался с ним и, конечно, сфотографировался», — сообщалось на странице Пермского городского совета ветеранов в социальной сети «ВКонтакте».

Губин вернется на сцену?

Певец и автор песен Андрей Губин планирует вернуться на сцену в 2024 году, сообщал NEWS.ru. Состояние артиста начало улучшаться после частичного паралича лица и проблем с дикцией.

Отмечается, что Губин прошел полное обследование, в том числе на онкологию, после которого ему поставили диагноз — невралгия. SHOT, что лицо певца до сих пор болит после болезни, но он не теряет надежды, что сможет петь, как раньше. Звезда 90-х уже записал несколько песен и планирует восстановить вокальные способности в течение года.

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