«Двоюродный брат — 2», бойкот от «Песни года»: куда пропала Ирина Салтыкова

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Ирина Салтыкова

Певица Ирина Салтыкова снялась в ролике хоккейного клуба «Трактор», стилизованного под культовый фильм «Брат-2». Как сейчас живет актриса, что с личной жизнью, почему ее перестали звать на «Песню года»?

Как Салтыкова вернулась к «Брату-2»

В ноябре 2023 года челябинский хоккейный клуб «Трактор» анонсировал матч с екатеринбургским «Автомобилистом» пародией на картину Алексея Балабанова «Брат-2». Командами руководят двоюродные братья — Алексей Заварухин («Трактор») и Николай Заварухин («Автомобилист»).

31 января «Трактор» вновь принимал «Автомобилист» в рамках чемпионата КХЛ. Клуб из Челябинска выпустил новый ролик, стилизованный под классику Балабанова, который получил название «Двоюродный брат — 2».

В новой серии снялись Алексей Заварухин, Николай Заварухин, защитник «Трактора» Артем Блажиевский и Ирина Салтыкова, которая сыграла камео в «Брате 2». В ролике был обыгран эпизод, в котором герой Сергея Бодрова знакомится с певицей, а затем герой Виктора Сухорукова рассказывает Ирине про артиста Филиппа Киркорова.

Кроме того, Салтыкова стала хедлайнером матча между «Трактором» и «Автомобилистом». Артистка в перерыве игры выступила перед зрителями, исполнив свои хиты. В итоге челябинская команда победила в уральском дерби со счетом 2:1.

Почему Салтыковой не было не «Песне года»

В начале января на российском телевидении состоялся показ праздничного концерта «Песня года — 2023». Из телевизионной версии шоу вырезали выступления нескольких артистов, которые посетили «голую» вечеринку, организованную блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Зрители не увидели на сцене Лолиту Милявскую, Филиппа Киркорова и Анну Асти (настоящее имя — Анна Дзюба).

Однако только «провинившимися» артистами дело не ограничилось, писал MK.RU. Из «Песни года» также убрали шоумена Александра Ревву, телеведущих Леру Кудрявцеву и Екатерину Гордон. Кроме того, на это мероприятие перестали приглашать ряд звезд, которые ранее регулярно выступали на фестивале. Среди них есть и Ирина Салтыкова.

«Существует солидный список звезд, которые еще совсем недавно активно зажигали на сцене, а теперь их приглашать перестали. Среди них — Маша Распутина, Азиза, Анита Цой, Татьяна Буланова, Ирина Салтыкова, Александр Серов. Стаса Пьеху и Славу на фестивале тоже не жалуют», — писал MK.RU.

Причину, по которой вышеуказанные артисты больше не выступают на «Песне года», издание не называет.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Ирина Салтыкова с дочерью

Чем сейчас занимается Салтыкова

Артистка продолжает заниматься творчеством. Летом 2023 года она появилась в программе «Суперстар! Возвращение». На проекте певица исполнила композицию «Белая ночь», которую раньше пел ее экс-супруг Виктор Салтыков. Лера Кудрявцева и Стас Пьеха обрушились на артистку с критикой за выбор песни. В ответ Салтыкова обвинила жюри шоу в непрофессионализме.

«Ладно, когда молодежь бестолковая, — я это прощаю, но когда взрослые люди ведут себя невоспитанно... Сначала я выслушивала критику в свой адрес с юмором, а потом они перегнули палку», — комментировала она ситуацию порталу «Вокруг ТВ».

Также Салтыкова занимается карьерой дочери Алисы, которая решила стать певицей. Наследница звезды даже перепела хит «Серые глаза».

Что сейчас с личной жизнью Салтыковой

О личной жизни артистка старается не распространяться. В недавней программе «Секрет на миллион» она призналась, что у нее есть мужчина, однако других подробностей не раскрыла.

На протяжении восьми лет (с 1987 по 1995 год) исполнительница была замужем за коллегой Виктором Салтыковым. Они развелись в 1995 году. Позже звезда «Брата-2» призналась, что бывший супруг злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку.

«Почему мы развелись? Потому что он пил и дрался», — говорила Салтыкова в интервью Алене Жигаловой.

Также артистка заявляла, что экс-муж изменял ей с другими женщинами. Виктор в интервью Жигаловой признавал это.

Читайте также:

Онкология и побои мужа: куда пропала певица Ирина Салтыкова после «Брата-2»

Пугачева, дочь в Лондоне, призыв к Путину: как сейчас живет Виктор Салтыков

Сухоруков фразой из «Брата 2» припугнул ВСУ: что сказал, куда пропал