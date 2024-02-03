Стало известно о возможном возвращении Губина на сцену SHOT: звезда 90-х Андрей Губин планирует вернуться на сцену в 2024 году

Фото: Роман Денисов/ТАСС

Андрей Губин

Российский певец и автор песен Андрей Губин планирует вернуться на сцену в 2024 году, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, состояние артиста начало улучшаться после частичного паралича лица и проблем с дикцией.

Как передает канал, Губин прошел полное обследование, в том числе на онкологию, после которого ему поставили диагноз — невралгия. Канал пишет, что лицо певца до сих пор болит после болезни, но он теряет надежды, что сможет петь, как раньше. Звезда 90-х уже записал несколько песен и планирует восстановить вокальные способности в течение года.

Известно, что Губина продолжают приглашать на корпоративы даже с его проблемами с голосом. Заказчики готовы оплатить его присутствие на мероприятии без исполнения песен, но артист от таких предложений отказывается.

Ранее певица Оксана Почепа, более известная как Акула, обвинила Губина в домогательствах. Она призналась, что однажды артист подошел к ней и задрал ее юбку. По словам певицы, таким образом Губин пытался с ней поздороваться, однако она сразу дала понять, что так с ней нельзя себя вести. Знакомые артиста предположили, что такое поведение могло быть связано с его тяжелым расставанием с солисткой группы «Карамель» Людмилой Кобевко.