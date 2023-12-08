«Мать года»: Серябкина озвучила самый ненавистный вопрос Ольга Серябкина отказалась впредь отвечать, с кем ее ребенок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Серябкина

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» заявила, что впредь больше не будет отвечать на вопрос о двухлетнем сыне, в частности о том, с кем он находится. Она подчеркнула, что это официальное заявление «матери года», передает корреспондент NEWS.ru.

Автор большинства текстов песен группы Serebro рассказала, что у нее сейчас много разных выступлений и интервью, на которых ей задают самый ненавистный вопрос: «с кем сейчас ребенок?»

Почему я должна вам рассказать, с кем сейчас ребенок? Почему, вообще, вы об этом спрашиваете? Какое вам дело, в принципе? Поэтому с сегодняшнего дня я больше не отвечаю на этот вопрос. Официально заявляю. «Мать года!» — сказала исполнительница.

Ранее Ольга Серябкина рассказала, что весь декабрь она работает, а Новый год встретит в отеле The Carlton, Moscow. Она пояснила, что там пройдет открытый концерт с ее участием. По словам певицы, за первую неделю декабря она отдыхала лишь один день. С 9-го числа у нее «начинаются гастроли и поехали...».