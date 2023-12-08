Ольга Серябкина рассказала, на каком концерте встретит Новый год Ольга Серябкина встретит Новый год на концерте в отеле The Carlton, Moscow

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Серябкина

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» заявила, что весь декабрь она работает, а Новый год встретит в отеле The Carlton, Moscow. Она пояснила, что там пройдет открытый концерт с ее участием, передает корреспондент NEWS.ru.

По словам певицы, за первую неделю декабря она отдыхала лишь один день. С 9 числа у нее «начинаются гастроли и поехали...».

31-го я работаю, открытый концерт в Ритц-Карлтоне. Приезжайте, — отметила Серябкина.

На вопрос о том, верна ли история, что новогодняя ночь кормит артистов весь год, певица сказала: «Я очень хорошо кушаю».

Мои аппетиты растут. Это означает, что всего мало, хочу больше. Я говорю не про то, чтобы заработать все деньги на свете, это тоже, но основное — у меня много целей, много желаний, много стимулов для того, чтобы все было еще лучше, — рассказала исполнительница.

Ранее Ольга Серябкина заявила, что считает блогера и музыкального исполнителя Давида Манукяна, более известного как Дава, «Крашем года». Такая номинация существует у премии «МУЗ-ТВ». Исполнительнице предложили выбрать победителя этой номинации из трех известных россиян. Ей показали фотографии актера и режиссера Александра Поверина, актера Александра Петрова и Давы. Про последнего Серябкина сказала, что он всегда будет «№ 1».