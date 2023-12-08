Ольга Серябкина назвала Даву «Крашем года» Ольга Серябкина: Дава всегда будет «№ 1», чтобы он не делал

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Серябкина

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» заявила, что считает блогера и музыкального исполнителя Давида Манукяна, более известного как Дава, «Крашем года». Такая номинация существует у премии «МузТВ», передает корреспондент NEWS.ru.

Серябкиной предложили выбрать победителя этой номинации из трех известных россиян. Ей показали фотографии актера и режиссера Александра Поверина, актера Александра Петрова и Давы. Про последнего певица и сказала, что он всегда будет «№ 1».

Поскольку я участвовала в шоу «Выжить в Дубае» и Дава был одним из его участников, которого называли «Бестрашный верблюд», конечно, Дава. Чтобы он ни делал, всегда будет «№ 1», — подчеркнула Серябкина.

Ранее певица Люся Чеботина предположила, что ее коллега Ольга Бузова и Дава снова вместе. Своими домыслами она поделилась с журналистами за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!». По словам исполнительницы, она видела Даву на недавнем концерте Бузовой и это должно было что-то означать.

В результате певица выбрала из всех вариантов актера Александра Петрова. При этом она подчеркнула, что тот женат и вообще она бы предпочла, чтобы в номинацию были включены иностранные селебрити.