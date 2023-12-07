«Слюнки попускать пришел»: Чеботина заподозрила, что Дава и Бузова сошлись Чеботина предположила, что Дава и Бузова стали парой

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Люся Чеботина (слева)

Певица Люся Чеботина предположила, что ее коллега Ольга Бузова и блогер и певец Дава снова вместе. Своими домыслами она поделилась с журналистами за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!», передает корреспондент NEWS.ru. По словам исполнительницы, она видела Даву на недавнем концерте Бузовой и это должно было что-то означать.

Журналист предложил Чеботиной несколько кандидатур, из которых ей нужно было выбрать «Краш года». В числе прочих фигурировал и Дава.

А они что, с Олей Бузовой расстались? Они ж только недавно сошлись. <...> На концерте же он был. Я ни к кому просто так на концерты не хожу. На Олю Бузову в первую очередь надо смотреть, поэтому я уверена, что он пришел туда облизаться, слюнки попускать. Два раза подряд, потому что одного шоу мало, я бы сама пошла, если бы я была Давой, я бы все три дня присутствовала, — сказала Чеботина.

В результате певица выбрала из всех вариантов актера Сашу Петрова. При этом она подчеркнула, что тот женат и вообще она бы предпочла, чтобы в номинацию были включены иностранные селебрити.

Ранее Люся Чеботина сообщила, что в детстве ее кумиром был Филипп Киркоров. А вот среди иностранных звезд артистка выделила лишь троих — актеров Джареда Лето, Зака Эфрона и Ченнинга Татума.