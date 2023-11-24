«Был крашем детства»: Чеботина назвала самых красивых мужчин шоу-бизнеса Чеботина: в российском шоу-бизнесе все мужчины красивые

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

В российском шоу-бизнесе все мужчины — красавцы, заявила певица Люся Чеботина, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, в детстве ее кумиром был Филипп Киркоров. А вот среди иностранных звезд артистка выделила лишь троих — актеров Джареда Лето, Зака Эфрона и Ченнинга Татума.

Джаред Лето, Зак Эфрон в молодости и Ченнинг Татум. А в российском шоу-бизнесе все красивые — начиная от Сергея Лазарева и заканчивая Филиппом Киркоровым. В детстве моим крашем был Филипп, затем — Стас Михайлов, — поделилась Чеботина на концерте Ольги Бузовой в «Известия Hall».

Также певица призналась, что хотела бы быть похожей на артистку Ольгу Бузову, которая обладает неповторимой харизмой из-за своей искренности и естественности. По мнению Чеботиной, это является секретом ее бешеной популярности, к тому же звезда в любой сфере деятельности выкладывается по максимуму и достигает успеха.

Ранее певец Митя Фомин заявил, что Люся Чеботина является фантастическим вокалистом и неподражаемой красоты девушкой. По его словам, исполнительница имеет все данные для того, чтобы стать суперзвездой, и уверенно движется к этой цели. Вместе с тем артист отметил, что успех — это «непрограммируемая стезя», которая проверяется временем.