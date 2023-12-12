«Главный миф»: Серябкина развеяла заблуждение про мир шоу-бизнеса Серябкина заявила, что не верит в случайных людей в мире шоу-бизнеса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина развеяла самый главный, по ее мнению, миф о шоу-бизнесе. Артистка заявила корреспонденту NEWS.ru, что многие считают, будто звезды — «случайные люди, которым просто повезло», однако это не соответствует действительности.

Главный миф — это то, что все, кто здесь находится — случайные люди, которым просто повезло. Я в это не верю, — заявила певица.

Также звезда заявила, что ее двухлетний сын недавно впервые сказал слово «Серябкина». До этого певица пообещала, что больше не будет отвечать на вопрос о том, с кем остается ее ребенок, пока она сама посещает очередное мероприятие. Девушка подчеркнула, что таково ее официальное заявление как «матери года».

До этого Серябкина рассказала, что весь декабрь она работает, а Новый год встретит в отеле The Carlton, Moscow. Она пояснила, что там пройдет открытый концерт с ее участием. По словам певицы, за первую неделю декабря она отдыхала лишь один день. С 9-го числа у нее «начинаются гастроли и поехали...».

Ранее звезда призналась, что считает блогера и музыкального исполнителя Давида Манукяна, более известного как Дава, «крашем года». Ей предложили на выбор трех мужчин из сферы шоу-бизнеса, однако Дава, по словам Серябкиной, всегда будет «№ 1».