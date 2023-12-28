Составлен список знаменитостей, с которыми Фадеев разорвал отношения Максим Фадеев отрекся от Глюк’oZы после ее участия в «голой» вечеринке Ивлеевой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС

Продюсер Максим Фадеев попросил больше не связывать себя с Натальей Чистяковой-Ионовой (Глюк’oZа). Почему он так сказал, из-за чего разорвал отношения и разругался с Наргиз Закировой, группой Serebro и Олегом Майями?

Почему Фадеев отрекся от Глюк’oZы

Продюсер призвал не ассоциировать его имя с исполнительницей после того, как она приняла участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Фадеев уточнил, что на самом деле Глюк’oZа — название группы, а не псевдоним певицы.

«Я принял решение о возобновлении проекта Глюк’оZа в его первозданном виде. Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего, музыкальным материалом, который она выпускает последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня ассоциировали с этим артистом», — подчеркнул продюсер.

Фадеев добавил, что в рамках его проекта Глюк’oZa записано только два альбома — дебютный «Глюк’oZa Nostra» и «Москва». По его словам, все остальное уже является изысками «Ионовой и Ко». В довершение он опубликовал отрывок из нового трека «Мыши» за авторством «новой старой Глюк’oZы».

При этом продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко отметил, что певица давно позиционирует себя как отдельный артист и пишет свои песни, непохожие на композиции, которые исполняла Глюк’oZа. Он считает, что певица будет и дальше успешно выступать без Фадеева.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Наталья Ионова

Почему Фадеев разошелся с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA в 2019 году расторг контракт с финалисткой шоу «Голос» Наргиз Закировой. По словам певицы, все началось в июле, когда она получила официальный документ о намерении лейбла запретить исполнять музыкальные произведения продюсера, документ о расторжении контракта, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру. Наргиз отмечала, что пыталась прояснить ситуацию, но ее обращение к Фадееву осталось без ответа.

Промоутер Сергей Лавров рассказывал KP.RU, что с Наргиз сложно работать. По его словам, он организовал более ста концертов артистки, но все время опасался, что звезда сорвет выступление из-за злоупотребления алкоголем.

«Максим Фадеев тоже частенько не мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала. Все дело в том, что артистка трезвой не выходила на сцену. Она брала бутылку виски и так весь концерт за нее и держалась», — рассказывал Лавров.

Как расстались Фадеев и Олег Майами

В 2014 году Фадеев прекратил сотрудничество с Олегом Майами из-за его участия в «Доме-2». Благодаря сотрудничеству с продюсером ведущий записал два музыкальных клипа, появлялся на светских мероприятиях в компании Глюк’оZы, Юлии Савичевой и вокалисток группы «Серебро».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Олег Майами

«Был негативный фон вокруг бывших участников реалити-шоу. <...> Мы проанализировали ситуацию и взяли творческий тайм-аут. Мы разошлись, чтобы подумать о некой новой творческий концепции, подумать, как бы мы могли перезапустить Олега», — сообщили представители продюсерского центра Фадеева в разговоре с Super.ru.

Как Фадеев потерял «Серебро»

Продюсер рассказывал, что с группой SEREBRO у него связаны самые мерзкие воспоминания. Причиной этому может быть конфликт с Еленой Темниковой. Сам же Фадеев говорил, что участницы трио его использовали. Не последнюю роль в истории сыграли подозрения Темниковой о связи Фадеева и Серябкиной.

«"Серебро" не будет никогда! Для меня это самые болезненные и мерзкие воспоминания! Будет, что-то другое!» — писал Фадеев в соцсетях.

Он отметил, что на данный момент не может рассказать о настоящих отношениях с ними. «У меня есть разные скелеты в шкафу. Если это можно назвать скелетами, такие мягкие игрушки», — добавил продюсер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Темникова

Почему Гагарина ушла от Фадеева

Полина Гагарина работала с продюсером во время участия в шоу «Фабрика звезд — 2». На проекте она исполнила несколько песен Фадеева и в финале одержала победу. Однако артистка отказалась от главного приза — сотрудничества с продюсером, поскольку он «не ее человек». При этом она отметила, что восхищается Фадеевым как музыкантом.

Как разошлись Савичева и Фадеев

В 2018 году в СМИ появилась новость о том, что Юлия Савичева прекратила сотрудничество с Фадеевым. Артистка призналась, что ей захотелось развиваться самостоятельно. При этом она подчеркнула, что решение не связано с какими-либо ссорами и конфликтами.

«Я благодарна Максу за все, что он для меня сделал. <...> За то, что дал мне шанс на „Фабрике звезд — 2“, написал красивейшие „Высоко“ и „Прости за любовь“. За возможность выступить на Евровидении. <...> За все, что стало для меня бесценным опытом, непростым, но очень полезным. Теперь я продолжаю свой путь самостоятельно», — писала артистка в своих соцсетях.

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