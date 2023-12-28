Продюсер описал будущее Глюк’oZы после разрыва с Фадеевым Продюсер Рудченко: Ионова давно позиционирует себя как отдельный артист

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Глюк’oZа (Наталья Ионова)

Певица Наталья Чистякова-Ионова давно позиционирует себя как отдельный артист и пишет свои песни, непохожие на композиции, которые исполняла Глюк’oZа, рассказал NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, Глюк’oZа — мультяшный проект, который Ионова уже переросла. Рудченко считает, что певица будет и дальше успешно выступать без Фадеева.

Это не тот проект Глюк’oZы. Я думаю, эта история похожа на хайп со стороны Фадеева — воспользоваться данной вечеринкой. А у Ионовой, ну заберет это имя, мне кажется, само общество ее знает больше как Наталью Чистякову-Ионову. Как отдельный проект она будет дальше работать и существовать в информационном пространстве, — отметил Рудченко.

Ранее Фадеев попросил больше не связывать себя с Ионовой после ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По словам продюсера, на самом деле Глюк’oZа — название группы, а не псевдоним его бывшей подопечной. Композитор считает, что Ионова дискредитирует концепцию проекта, в первую очередь музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы.

Адвокат Вадим Багатурия считает, что Фадеев может лишить артистку псевдонима Глюк’oZа, поскольку права на использование сценического имени могли быть переданы ей на ограниченный срок.