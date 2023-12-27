Фадеев решил возродить «новую старую» Глюк'oZу после «голой» вечеринки Фадеев обвинил певицу Ионову в дискредитации Глюк’oZы после «голой» вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Ионова

Продюсер Максим Фадеев попросил больше не ассоциировать себя с певицей Натальей Ионовой, известной как Глюк’oZа, после ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В своем Telegram-канале он уточнил, что на самом деле Глюк’oZа — название группы, а не псевдоним артистки.

В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта Глюк’oZa в его первозданном виде. Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях, — написал Фадеев.

Продюсер добавил, что в рамках его проекта Глюк’oZa записано только два альбома — дебютный «Глюк’oZa Nostra» и «Москва». По его словам, все остальное уже является изысками «Ионовой и Ко».

Она пытается имитировать мой креатив, но любые попытки подражать — это все равно подделка, — заключил продюсер.

В довершение Фадеев опубликовал отрывок из нового трека «Мыши» за авторством «новой старой Глюк’oZы». Продюсер заявил, что скоро композиция будет доступна «на всех платформах».

Журналист Михаил Козырев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в своей книге «Мой рок-н-ролл» писал, что голос, которым поет Глюк’oZа на первых альбомах, принадлежит супруге Фадеева. Сам продюсер не подтверждал этого.

Ранее Фадеев заявил, что «голая» вечеринка Ивлеевой стала «стратегическим провалом» блогера и ее команды. Музыкант также назвал мероприятие позором и колхозом.