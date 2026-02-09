Раскрыта личность новой возлюбленной Олега Майами

У 35-летнего певца Олега Майами появилась девушка, передает Super.ru. Ее зовут Эмилия Шрамко, ей 22 года. Она родилась в Ростове-на-Дону, но училась в Санкт-Петербурге в Авиационно-транспортном колледже, где планировала стать бортпроводницей.

По информации издания, сейчас Эмилия обосновалась на Бали, где работает моделью в местном агентстве. Помимо этого, она активно развивает свой бренд ароматических диффузоров.

Официального подтверждения романа между ними нет, однако есть намеки на их близкие отношения. Среди них — фотографии, сделанные в одних и тех же местах, и упоминания о совместных поездках. Недавно Эмилия побывала на концерте певца в Таиланде. На одном из стримов она поделилась впечатлениями о совместном отдыхе с Олегом.

