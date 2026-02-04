Марк Эйдельштейн подогрел слухи о новом романе интригующими кадрами Эйдельштейн показал фото с художницей Надей Ли Коэн на фоне слухов о романе

Актер Марк Эйдельштейн опубликовал в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) серию интригующих фотографий вместе с 33-летней художницей Надей Ли Коэн. Пару подозревают в романтических отношениях еще с лета прошлого года. До этого молодых людей неоднократно видели вместе, но тогда они ограничивались лишь дружескими кадрами.

В новом видео 23-летний Эйдельштейн представил снимки, где они с Коэн позируют у зеркала. Ни актер, ни художница официально не подтверждали отношения. Известно, что звезда фильма «Анора» традиционно избегает публичности и не комментирует личную жизнь.

Ранее стало известно, что модель Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе решили обручиться и ждут подходящего момента для публичного объявления. По информации источника, помолвка голливудской пары должна состояться в текущем году. В публикации также говорится, что Дженнер и Шаламе уже более года живут вместе в Лос-Анджелесе. По словам друзей предпринимательницы, она уже называет его своим мужем.