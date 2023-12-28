«Нравится ползать на карачках»: фанаты отчитали Лолиту за «голую» вечеринку Россияне раскритиковали Лолиту после «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лолита Милявская

Российская певица Лолита Милявская оказалась в центре скандала после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor. С какими проблемами она столкнулась, как пыталась извиниться перед Россией и что пишут ее поклонники в соцсетях?

Как Лолита извинялась за «голую» вечеринку

Telegram-канал SHOT сообщил, что концерт Лолиты в Тюмени попросили отменить. Инициаторами выступили активисты общественного движения «Зов народа», которых возмущает отсутствие реакции руководства Тюменской филармонии на участие певицы в скандальной тусовке в московском клубе Mutabor. Ранее СМИ сообщили, что россияне массово сдают билеты на ее концерты в таких городах, как Чехов, Сергиев Посад, Серпухов, Коломна и Королев. Позже площадка опровергла эти сообщения.

60-летняя певица и актриса Лолита Милявская была одной из самых старших участниц вечеринки с дресс-кодом almost naked, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Как и многие другие участники, она столкнулась с негативной реакцией со стороны российского общества. Через неделю после тусовки она опубликовала видеопослание с извинениями, в котором объяснила «усталостью» свое появление в клубе Mutabor.

«Я так не люблю, когда как в детском саду звучит: „я вот в последний раз“, „я больше не буду“. Никто не знает, что будет, кого сорвет, кто от чего будет плакать, а кто от чего будет смеяться. Только людьми нужно оставаться в любом случае. Давайте будем вместе», — объявила певица и телеведущая.

Что Лолите отвечают в соцсетях

Многих в России не убедили извинения Лолиты и других звезд «голой» вечеринки. Активисты движения «Зов народа» уверены, что слова о «слезах» и огорчения из-за резких комментариев в соцсетях были неискренними.

«Из видеообращения Милявской после осуждения гражданами РФ следует, что она совсем не раскаивается и на [свои] 70 лет снова готова повторить данное действо», — подчеркнули авторы петиции «Зова народа» к губернатору Тюменской области.

В соцсетях певицы мнения разделились. Многие поклонники поддержали артистку, предлагая «дать людям возможность развлекаться», однако более жестко отреагировали на 60-летнюю эстрадную звезду в прозрачной одежде под кружевными чулками на подвязках.

«Как артистка — да, знаем, что эпатажная и без комплексов. Нравится ей расслабляться, ползая на карачках, — ее право. Но то, что происходило на вечеринке, — просто шабаш настоящий. Зачем было демонстрировать на всеобщее обозрение свою ущербность? Все грани приличия уже стерли своей распущенностью», — написала пользовательница Любовь на странице сообщества Милявской в VK.

Мнение многих поклонников успело поменяться буквально за неделю, разделив отношение к Лолите на «до» и «после» вечеринки в Mutabor.

«Ну ведь не просто вечеринка была! Мне очень обидно, что одна из моих любимых певиц там присутствовала. Но не оправдывайте! Согласитесь, неправильно это, стыдно!» — написала пользовательница Вилора.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Лолита Милявская

Кто защищает и осуждает Лолиту

Некоторые защитники Лолиты попытались укорить тех, кто ее осуждает.

«Читаешь комментарии и удивляешься: а вы на корпоративы не ходите? День рождения не справляете? В шоу-бизнесе всегда было, есть и будет на грани фола! А вы, кто осуждает, видимо, очень завидуете, что вас там не было!» — написала Ирина в сообществе Лолиты.

Однако другие участники обсуждения не приняли таких возражений: тот факт, что кто-то на корпоративах ведет себя недостойно, не оправдывает поведение звезд, считают россияне.

«Чему завидовать? От такого сомнительного веселья лучше подальше», «Люди, которые работают на заводах, тоже хотят оторваться, но нужно думать о приличиях», «В таком наряде надо на НТВ и выходить, чего мелочиться-то», — пишут в комментариях.

Обсуждения в соцсетях Лолиты Милявской демонстрируют, что в России считают, что участники вечеринки в Mutabor прежде всего оскорбили участников СВО. Но перед ними не попытались извиниться ни Лолита, ни другие участники тусовки.

«А что признавать-то! После пожара и хрен насос. Мой сын воюет, и каждый день я молюсь за него. А здесь вся эта так называемся элита устроила всю такую [вечеринку]. Гореть им в аду. <...> Им сегодня хорошо, но пусть за их грехи отвечают их дети и внуки. Аминь», — объявила в обсуждении Гузель.

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