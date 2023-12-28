«Ленинград» выпустил песню о вечеринке Ивлеевой: поддержал ли Шнур звезд «Ленинград» выпустил песню о «голой» вечеринке Ивлеевой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров

Группа «Ленинград» посвятила свою новую песню «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Как описал мероприятие Сергей Шнуров, поддержал ли коллег и обнажался ли музыкант публично?

О чем новая песня «Ленинграда»

Композиция об организованной Ивлеевой «голой» вечеринке была опубликована на YouTube-канале и страницах в социальных сетях «Ленинграда» в среду, 27 декабря. Песня получила название «Тюль», что является отсылкой к нарядам некоторых гостей скандального мероприятия, которое прошло в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Так, на заставке композиции присутствует фото Ивлеевой и Филиппа Киркорова с вечеринки в прозрачных нарядах.

Исполняет трек вокалистка «Ленинграда» Ксения Руденко, известная под сценическим псевдонимом Зоя. В песне упоминаются самые обсуждаемые моменты «голой» вечеринки и ее последствия: наряд рэпера VACIO (настоящее имя — Николай Васильев), который пришел на мероприятие в одном носке от Balenciaga, осуждение со стороны общественности, извинения звезд, миллиардный иск к Ивлеевой и прочее.

Кроме того, в своей новой композиции Шнуров иронично намекает, что подобное мероприятие было бы уместнее провести в бане, а наряды участников «голой» вечеринки не соответствуют погоде.

«Голые — теперь уж не смешные. Что ни полосы, то все сплошные. Из одежды были только кроссы. А у народа есть теперь вопросы», — поется в припеве песни.

Поддержал ли Шнуров участников «голой» вечеринки Ивлеевой

Пользователи Сети отмечают, что лидер «Ленинграда» в присущей ему манере саркастически отреагировал на произошедшее.

«Ув. Сергей Владимирович (Шнуров) и „Ленинград“! Вы отреагировали на ситуацию быстро, четко, смешно, саркастически», — отмечается в одном из комментариев под песней «Тюль» на YouTube-канале «Ленинграда».

Поклонники группы сходятся во мнении, что посыл композиции — высмеять резонансную вечеринку Ивлеевой, подчеркнув неуместность проведения подобных мероприятий в настоящее время в стране.

«Сергей Владимирович снова „в повестке“ и „на материале“! Ситуация однозначная: коль смогли заработать, умнее и дальновиднее надо быть», — уверен один из пользователей.

Кроме того, некоторые комментаторы предложили включить песню «Тюль» в программу новогодних шоу вместо творчества участников «голой» вечеринки.

«Отличная песня! Срочно ее надо включить в новогодний „Голубой огонек“ и прочие программы вместо „вырезанных“ артистов», — считает поклонник «Ленинграда».

Участвовал ли Шнуров в подобных мероприятиях

Неизвестно, посещал ли лидер «Ленинграда» такие тематические вечеринки. Однако он неоднократно обнажался во время концертов группы, интервью и публиковал откровенный контент в социальных сетях.

Несколько лет назад Шнуров опубликовал на своей странице в социальной сети фото, на котором он сидит без одежды с носком на пенисе. Позднее он удалил снимок, иронично заявив, что его взломали. Именно в таком «наряде» пришел на вечеринку Ивлеевой рэпер VACIO, которого арестовали на 15 суток после мероприятия в «Мутаборе».

На концерте в немецком Нюрнберге в 2002 году вся группа «Ленинград» выступила полностью голой. Тогда Шнуров объяснил, что за время турне по Германии у участников коллектива почти закончилась чистая сменная одежда, поэтому было решено выступать без нее, чтобы после концерта была возможность одеться в чистое.

Помимо Нюрнберга, Шнуров вышел на сцену голым в конце выступления с группой «Рубль» на фестивале Kubana в августе 2010 года, а также на концертах «Ленинграда» в Москве 5 и 6 июня 2014 года в клубе «Известия Hall».

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