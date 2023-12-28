«Яйцами решили потрясти»: Шнуров высмеял «голую» вечеринку Ивлеевой Группа «Ленинград» Шнурова посвятила песню «голой» вечеринке Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Шнуров

Группа «Ленинград» Сергея Шнурова в песне под названием «Тюль» высмеяла «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла в московском клубе «Мутабор». Композиция опубликована на YouTube-канале музыкального коллектива. Артисты напомнили участникам тусовки, что в столь непростой для страны момент нужно уметь правильно расставлять приоритеты.

Бог нам дал законы и скрижали, чтобы мы могли их соблюсти! В магазинах яйца дорожали, а эти яйцами решили потрясти. <...> Голые — теперь уж не смешные. Что ни полосы, то все сплошные. Из одежды были только кроссы, а у народа есть теперь вопросы, — говорится в тексте.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее предложил участникам «голой» вечеринки Ивлеевой разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе. Он отметил, что так звезды смогут вдохновить бойцов и наглядно продемонстрировать свою патриотическую позицию. При этом само мероприятие Кадыров назвал сатанинским.

Ивлеева опубликовала повторные извинения в ночь на 27 декабря. Она раскаялась за «голую» вечеринку, из-за которой она сама и ее коллеги, среди которых Лолита, Ксения Собчак и Филипп Киркоров, стали объектами критики и насмешек. Блогер, не сдерживая слез, обратилась к подписчикам с речью, в которой пояснила, что она в какой-то момент «потеряла связь с реальностью».