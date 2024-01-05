«СВО закончится нашей победой»: куда пропала звезда «Брата-2» Дарья Юргенс

Фото: Социальные сети

Заслуженная артистка России Дарья Юргенс в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Как она живет сейчас, чем занимается?

Чем известна Юргенс

Дарья Юргенс (до 2003 года — Лесникова) родилась 20 января 1968 года в Томске, но после рождения вместе с родителями переехала в Мариуполь. Отец Георгий Михайлович Лесников и мать Наталья Никитична Юргенс служили в местном драматическом театре.

Юргенс хотела быть ветеринаром, однако после школы поняла, что ее призвание — это сцена. Тогда она уехала в Ленинград и стала вольным слушателем в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии, поскольку не смогла поступить туда из-за нехватки баллов. В 1990 году она окончила вуз.

После ЛГИТМиКа Юргенс устроилась в Молодежный театр на Фонтанке. В кино она дебютировала в 1998 году в фильме «Про уродов и людей» Алексея Балабанова.

Популярность артистке принесла картинка «Брат-2». Ради этого проекта она побрилась наголо.

После этого Юргенс снималась в проектах «Морские дьяволы», «Крот», «Итальянец», «Ментовские войны», «Каменская-5», «Шерлок Холмс», «Подкидыш», «Так поступает женщина», «Ничей», «Номер один», «Зоя», «Хозяин», «Полицейское братство», «В последний путь» и других.

Всего в фильмографии актрисы более 50 работ.

Что известно о личной жизни Юргенс

Первым супругом Дарьи Юргенс был актер Евгений Дятлов. Они познакомились в театральном вузе и прожили вместе три года. В браке родился сын Егор.

Пара развелась из-за измен Дятлова. Юргенс, устав от неверности мужа, тогда стала встречаться с музыкантом Юрием Шевчуком. Эти отношения поставили точку между артистами.

Вскоре Юргенс узнала о беременности, однако не хотела менять карьеру на семью и сделала аборт. Она признавалась, что до сих пор жалеет об этом поступке.

Вскоре после разрыва с Шевчуком актриса жила с коллегой Петром Журавлевым, но спустя время пара рассталась.

В 2003 году Юргенс родила дочь. Имя отца она не афиширует.

Спустя время, на съемках «Морских дьяволов», она познакомилась с постановщиком трюков Сергеем Великановым.

«Я ухаживала долго за ним. Он был очень скромный. Я его все время хватала под руку, говорила: „Пойдем заниматься“. Кокетничала с ним», — признавалась звезда в шоу «Секрет на миллион».

Юргенс и Великанов живут вместе по сей день, однако до сих пор не узаконили отношения официально. Актриса признавалась, что после нескольких неудачных браков она стала предвзято относиться к штампу в паспорте.

Фото: Социальные сети

Что Юргенс говорила про спецоперацию

Дарья Юргенс провела детство в Мариуполе. В 2022 году она жаловалась, что не могла приехать на могилы к родителям, которые там похоронены.

«Мама с папой похоронены в Мариуполе. Русские люди: мама — ленинградка, блокадница, отец из уральской глубинки. Восемь лет я не могла приехать на их могилы, мне был запрещен въезд на Украину! Конечно, я хотела, чтобы Донбасс вернулся в Россию вместе с Крымом», — говорила актриса.

Кроме того, в 2022 году в эпицентре боевых действий в Мариуполе оказался ее старший брат Никита.

«ВСУ дали команду город не сдавать, если сдавать, то только в руинах. Постоянно приходилось хоронить, возле детских садов хоронить несчастных, которые попали под осколки. Каждый мой звонок сопровождался только одной просьбой: поехали домой. Но, во-первых, он работал, во-вторых, у него там супруга. В-третьих, почему люди на своей земле должны бросать свой дом и уезжать? Потому что кто-то там на Украине это решил, какой-то дядя с украинскоговорящей мовой, хотя все они разговаривают на русском», — рассказывала актриса.

Юргенс отметила, что молилась каждую ночь о здоровье брата. В итоге он выжил.

«Это было просто какое-то невероятное счастье», — вспоминала артистка.

После взятия под контроль ВС РФ Мариуполя артистка отмечала, что теперь в городе будет все, что положено. Она уверена, что люди станут свободными благодаря проведению спецоперации.

«Уверена, что Мариуполь расцветет. Пока мы не можем вернуться, потому что в нашем доме — огромная дыра. Идет круглосуточная стройка. Здорово, что строят новые дома. Думаю, СВО закончится к 9 мая нашей победой», — высказывалась Юргенс.

Чем Юргенс занимается сейчас

Дарья Юргенс продолжает творческую деятельность.

В 2023 году вышел сериал «Рецепт на любовь» с ее участием.

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