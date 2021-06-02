«Всё ол райт»: Netflix подшутил над переводом культовой сцены «Брата-2»

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Российское отделение Netflix подшутило над переводом культовой сцены фильма «Брат-2» (2000) режиссёра Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым — младшим в главной роли. Представители сервиса на официальной странице в Twitter заявили, что с субтитрами «всё ол райт».

Речь идёт о моменте, когда персонаж Бодрова-младшего Данила Багров и проститутка Даша по кличке Мэрилин (Дарья Юргенс) сидят на борту авиалайнера перед вылетом в Россию. Спутница главного героя говорит бортпроводнику знаменитую фразу: «Мальчик, ты не понял, водочки нам принеси. Мы домой летим». Английские субтитры практически слово в слово повторяют сказанное.

Накануне сервис оставил слова про «гниду черножопую», а также цитату про то, что «все режиссёры — ****** [гомосексуалы]». Первая фраза получила перевод you black ass worm (дословно: «глист черножопый»), а вторую решили перевести дословно: They're all fags.

Также слова «Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе» перевели как «Если откусишь больше, чем сможешь проглотить, то окажешься в зоопарке». Крылатая фраза Круглого «Кто в Москве не бывал — красоты не видал» получила вполне удачный перевод If you haven't seen Moscow, you haven't seen much, что дословно переводится как «Если не видел Москву, то не видел ничего».

1 июня Netflix добавил в свою библиотеку российские боевики «Брат» и «Брат-2». Режиссёр культовых фильмов Балабанов является обладателем премии «Ника», а также членом Европейской киноакадемии. Большинство его фильмов посвящено жизни 80-х и 90-х годов в РФ.