«Ирония судьбы», смерть дочери, операция: где сейчас актриса Ольга Науменко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Науменко

Народная артистка России Ольга Науменко наиболее известна благодаря роли Гали в комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Однако у актрисы много проектов по сей день. Как она живет сейчас, в каких фильмах снимается?

Чем известна Науменко

Ольга Науменко родилась 6 декабря 1949 года в Москве. После школы она со второго раза поступила в театральное училище имени Б. В. Щукина. Окончила его в 1972 году.

Сниматься в кино Науменко начала еще в студенческие годы. В 1968 году она появилась в короткометражной мелодраме «Длинный день Кольки Павлюкова». После этого актриса играла в проектах «Переступи порог», «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» и других.

Популярность пришла к Науменко в 1975 году, когда вышел фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». В картине она исполнила небольшую роль Гали, невесты главного героя. Науменко появилась в нескольких эпизодах, однако картину показывают так часто, что зрители до сих пор помнят ее.

«Меня всю жизнь расспрашивают про „Иронию судьбы“, а еще любопытствуют: „В Новый год вы тоже смотрите этот фильм?“ Ну что я, сумасшедшая? Садиться у экрана и смотреть кадры, которые знаю наизусть. Разве что включаю фоном и наслаждаюсь песнями Таривердиева», — рассказывала артистка.

Также Науменко снималась в картинах «Голубка», «Тепло родного дома», «Управа», «Бумеранг из прошлого», «Фамильные ценности», «Тень дракона», «Пассажиры», «Врачебная ошибка», «Конец света», «Раневская», «Пассажиры. Последняя любовь на Земле» и других. Всего в ее фильмографии более 70 картин.

Помимо этого, актриса играет на театральной сцене.

Что известно о личной жизни Науменко

В 1977 году Ольга Науменко вышла замуж за актера Александра Скворцова. В браке родилось двое дочерей — Александра и Светлана. Старшая дочь умерла от онкологического заболевания, когда ей еще не было двух лет.

«Шурочка родилась с врожденной злокачественной опухолью почки. Заболевание это неизлечимое. Но мы с Сашей боролись до последнего», — вспоминала актриса.

В 2009 году Скворцов скончался. Супруги прожили вместе более 30 лет.

«С Сашей мы вместе работали в Театре имени Гоголя. Прежде чем начался наш роман, долго дружили. Гастроли, спектакли, концертные выступления — повсюду вместе. Надо знать Сашу... Его все любили... Доброты неописуемой, мягкий, тактичный, всем придет на помощь», — делилась Науменко.

Чем сейчас занимается Науменко

Ольга Науменко продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в спектаклях «Идеальный муж», «Джентльмен на вечер», «Мадам Рубинштейн», «Гроза. Искушение» и «Аккомпаниатор».

Кроме того, в 2023 году вышли проекты «СуперИвановы», «Баба-яга спасает мир», «Теория больших денег» и «Лето в городе» с ее участием.

74-летняя актриса рассказывала, что следит за здоровьем: она правильно питается и придерживается строгого режима, чтобы хорошо выглядеть. Также она не скрывает, что обращалась к специалистам.

«Одну операцию в жизни делала. Это очень тяжело, но это самый ощутимый способ. Потому что какие бы кремы замечательные не были — чудес не бывает. Когда я наблюдаю за нашими звездами, вижу что они злоупотребляют: щечки-яблочки появляются, что-то чересчур. Нужно делать в меру, раз в год кислота гиалуроновая», — признавалась Науменко в программе «Ты не поверишь!».

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