Откровенные фото, отъезд из РФ, операция: как сейчас живет Любовь Толкалина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Толкалина

Актриса Любовь Толкалина сыграла более 100 ролей в российском кино. Ее можно увидеть в фильмах «Марш Турецкого», «Антикиллер», «Невеста любой ценой». В каких проектах сейчас задействована артистка, что известно о ее личной жизни?

Чем сейчас занимается Любовь Толкалина

Толкалина в 2016 году создала культурное пространство «Собор», является одновременно актрисой, продюсером, художественным руководителем, режиссером и идеологом театра.

Сейчас артистка гастролирует по России со спектаклем «Мастер и Маргарита» и снимается в кино. В 2023 году с ней на экраны вышли фильмы «У людей так бывает» и «Аквариум».

В декабре актриса покинула Россию ради отдыха. Артистка провела отпуск на Мальдивах, откуда публиковала фотографии в купальнике. Толкалина не раз попадала под критику из-за откровенных снимков, однако в ответ предложила недовольным ее поведением перестать следить за ее социальными сетями.

«К живым женщинам, ненавидящим меня, я обращаюсь с просьбой пожалеть себя. <...> Я — актриса, я — арт-объект, а вовсе не родственница ваша и не часть интерьера в вашем телевизоре. Простите. Пожалуйста, пожалейте себя, не смотрите мою ленту, я искренне не хочу вас раздражать и расстраивать», — сказала артистка.

Для артистки важно оставаться в хорошей спортивной форме, поэтому она занимается йогой и много плавает.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Любовь Толкалина

Что известно о проблемах со здоровьем

В мае текущего года Любовь Толкалина перенесла операцию. По словам артистки, в ее животе нашли «кое-что несовместимое с жизнью», поэтому потребовалась хирургическое вмешательство. Артистка объяснила, что после лечения она пошла на поправку.

«Но пару дней назад с прямохождением дела обстояли не очень», — уточнила она.

Весной 2022 года актриса также попала в больницу. Тогда ее госпитализация была связана с нервным истощением. Она пробыла несколько дней под капельницей — ей снимали «нервный спазм».

Что известно о личной жизни Любови Толкалиной

Актриса с 1996 года состояла в незарегистрированном браке с кинорежиссером Егором Кончаловским. В 2001 году у них родилась дочь Мария. Фактически они перестали жить вместе в 2009 году, однако официально объявили о расставании в январе 2017 года.

В YouTube-шоу Валерии Гай Германики «Лера в большом городе» Толкалина призналась, что их отношения с Кончаловским распались из-за ее чувств к другому мужчине.

«Влюбилась я очень сильно, виновата перед Егором. Это не был порыв, это была очень тяжелая история с больницами, с потерей ребенка и так далее. Об этом говорить не стоит, потому что все фигуранты еще живы», — уточнила Любовь Толкалина.

По словам актрисы, после разрыва Кончаловский часто критиковал ее, однако они до сих пор продолжают общение, поскольку часто советуются насчет общей дочери.

В 2020 году Толкалина встречалась с британским композитором Саймоном Бассом. Причиной их разрыва стала невозможность поддержания отношений на расстоянии. По словам 45-летней артистки, сейчас она не хочет выходить замуж.

«Потому что я не готова уйти в монастырь. Замуж — это монастырь. Ты принимаешь постриг. Ты должен быть уверен в себе до такой степени, что отрекаешься от мира. Замуж — это отречься от мира. Мне в моей свободе дорого то, что я никому не могу принадлежать, кроме создателя», — считает Толкалина.

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