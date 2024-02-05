Новости шоубиза 5 февраля: что сегодня с Лолитой, Ивлеевой, Бузовой, SHAMAN

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетических напитков Easy Peasy, а концерт певца SHAMAN в Екатеринбурге посетила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Какие известны последние новости российского шоу-бизнеса на сегодня, 5 февраля?

Какие последние новости известны про Лолиту

Певица Лолита Милявская после отмены концертов в Подмосковье, которые должны были состояться в феврале в рамках ее юбилейного тура, лишилась более 20 млн рублей, сообщает Telegram-канал Readovka.

«За вычетом расходов на аренду помещений, стоимость которой варьируется от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, итоговая сумма, которую могла бы заработать певица, составляет более 22 млн рублей. Хотя Милявская и заявляла, что не расстроена из-за отмены своих концертов, складывается впечатление, что после скандала кубышечка звезды все же знатно опустела», — говорится в сообщении канала.

Освободившееся после отмены концертов время артистка проводит вместе с семьей и делает своими руками ремонт в московской квартире.

Какие последние новости известны про Ивлееву

Блогер Анастасия Ивлеева после скандала с «голой» вечеринкой прекратила активно вести социальные сети. Она столкнулась с несколькими исками со стороны граждан из-за организации скандального мероприятия, а накануне стало известно, что телеведущая сама выступила истцом .

Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетических напитков Easy Peasy, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, она требует с предприятия 4,6 млн рублей.

«Ответчиком выступает ООО „Сила воина Евразия“ — предприятие в Вязьме, где производят безалкогольные напитки. Именно там делали и Easy Peasy. Конкретные исковые требования пока не раскрываются. Но это может быть связано с остановкой производства энергетиков. После „голой“ вечеринки „Изи Пизи“ стали пропадать из торговых сетей, сейчас их почти не осталось даже в онлайн-магазинах», — сообщает источник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова

Какие последние новости известны про Бузову

Певица и телеведущая Ольга Бузова приступила к записи проекта о нравственности «Это нормально?» с Дмитрием Дибровым. В программе мужская и женская команды участвуют в игре, где нужно угадать, что россияне считают нормальным, а что — нет.

Накануне в съемках шоу приняла участие балерина Анастасия Волочкова. Она поделилась в социальных сетях совместным фото с Бузовой и рассказала, что они родились в один день.

Также журналистам удалось узнать об обеспеченном поклоннике Ольги Бузовой, который, по данным KP.RU, подарил ей на день рождение минивэн Mercedes-Benz XL 300 V-класса стоимостью порядка 40 млн рублей.

«Машину Бузовой подарил 36-летний миллионер. Они познакомились более пяти лет назад в ресторане. Мужчина тогда еще только начинал карьеру, работал на серьезной должности в банке. Влюбился в Ольгу и подарил ей очень дорогие серьги с бриллиантами. <...> Полтора года назад этот мужчина, недавно сколотивший миллионное состояние на криптовалюте, снова начал ухаживать за Ольгой», — рассказали друзья Бузовой.

Какие последние новости известны про SHAMAN

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) 4 февраля дал концерт в Екатеринбурге. Он напомнил, что каждое свое выступление заканчивает гимном России.

«Полтора года назад в Ялте в День государственного флага я впервые исполнил гимн Российской Федерации на своем выступлении. И с тех пор завершаю им каждый сольный концерт. Отрадно, что гимн занял свое место в сердцах людей и его знают наизусть взрослые и дети», — отметил он.

Концерт артиста в Екатеринбурге посетила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Екатерина Мизулина пришла на концерт певца Шамана в Екатеринбурге. Красавица-блондинка подпевала под каждую песню. Екатерина встретилась с артистом за кулисами и примерила его куртку. Активистка, не скрывая восторга, танцевала», — сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

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