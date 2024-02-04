Зеленский, критика СВО, работа с Бузовой: куда пропал Евгений Никишин

Евгений Никишин — актер, телеведущий, чемпион Высшей лиги КВН. Как он живет сейчас, чем занимается, что говорил про спецоперацию?

Чем известен Никишин

Евгений Никишин родился 4 мая 1977 года в Магнитогорске. После окончания школы он поступил в педагогический институт. Там его заметил преподаватель Сергей Писаренко и пригласил в студенческую команду КВН, где играл сам.

Так образовалась команда «Уездный город», которая дошла до Высшей лиги КВН и стала чемпионом.

«Я думаю, мы просто попали в золотой век, когда КВН был театральный, образный. Наше поколение в нем действительно задержалось, и некоторые ребята смогли нормально организоваться. Те же „Уральские пельмени“, „Дети лейтенанта Шмидта“. Выпускники КВН периода 2000–2005 годов многое дали и телевидению, и кино. А после 2004 года все пошло на жесткий спад. Все надели черные костюмчики и стали одинаковыми. Появилась плеяда команд, из которых нельзя вспомнить ни одного яркого индивида», — рассуждал Никишин.

В 2009 году артист дебютировал в кино в фильме «ЛопуХИ: Эпизод первый». После этого он снимался в проектах «Универ», «Варенье из сакуры», «Большая ржака», «Алиса в стране чудес», «Сувенир из Одессы», «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» и «Формула счастья». Всего в его фильмографии на данный момент 8 работ.

«Амбиции сняться в большой роли есть. Да, если бы поступило предложение, я бы серьезно отнесся. Но этим надо заниматься, надо сниматься, быть в тонусе. Тем более людям без актерского образования, потому что все равно есть моменты, когда образование чувствуется. Фильмы, в которых снялся, не считаю суперудачными. В 2007 году мы начинали делать „Лопухи“: авторы, продюсеры, актеры — почти все кавээнщики. Было прикольно. Когда он вышел, мы поняли, чего нам не хватило: не хватило драматической нотки, сюжетной направленности. У нас был юмор, юмор, юмор, и все, закончили», — признавался актер.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Евгений Никишин и Сергей Писаренко

В дуэте с певцом Стасом Костюшкиным Никишин стал победителем украинского варианта шоу «Две звезды».

До марта 2022 года юморист проживал в Москве и в Киеве, являлся участником украинской юмористической передачи «Дизель-шоу» и российского развлекательного проекта «Дом культуры и смеха».

Никишин женат на женщине по имени Татьяна. Пара воспитывает двоих детей — сына Всеволода и дочь Арину.

Что Никишин говорил про спецоперацию

Евгений Никишин вместе с Сергеем Писаренко зарабатывали на Украине, в том числе работая с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским и его шоу. После начала спецоперации они записали видеобращение, в котором выступили против действий российских властей.

«Мы сейчас здесь. Мы видим все, как происходит на самом деле. Над нами пролетали ракеты, взрывались снаряды, взорван роддом, в котором должна была рождаться моя дочь. Погибают гражданские», — утверждал Писаренко, стоя рядом с Никишиным.

После этого, по данным «Царьграда», в течение полугода комики продолжали сниматься в украинских программах, а затем спланировали гастроли в Сочи. Тогда украинские заказчики разорвали с ними контракты, и артисты продолжили деятельность в России.

Чем сейчас занимается Никишин

Евгений Никишин продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в постановке «Мужчина нарасхват» вместе с Ольгой Бузовой.

«Мы с Сергеем Писаренко все так же продолжаем и концертную, и корпоративную деятельность в составе команды „Уездный город“, участвуем в спектакле „Мужчина нарасхват“ вместе с несравненной Ольгой Игоревной Бузовой. А сейчас поставили новый спектакль, называется „Сестра таланта“. Это экспериментальный спектакль с невероятной видеоподачей: три огромнейших экрана, параллельно транслируется персонаж, все сделано словно съемка кино. Играем с молодыми актерами, очень интересно», — рассказывал артист.

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