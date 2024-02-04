Пугачева, «Уральские пельмени», СВО: как сейчас живет юморист Андрей Рожков

Фото: URA.RU/TASS

Андрей Рожков

Комик Андрей Рожков прославился благодаря юмористической программе «Уральские пельмени». Что известно о жизни и карьере артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем сейчас занимается Андрей Рожков

Рожков гастролирует с юмористической программой. В мае прошлого года он начал тур по колониям. Пресс-служба ГУ ФСИН сообщила, что команда «Пара Фраз» попросила комика организовать их выступление в одной из тюрем в Свердловской области, чтобы поддержать осужденных. В результате юморист вместе с коллегами посетили несколько мест лишения свободы.

«Я спросил их: „А если понравится?“ Они ответили, что готовы поехать с концертами по колониям. Смех продлевает жизнь и сокращает срок, пока осужденные смотрят наше выступление», — рассказал Рожков.

Андрей Рожков также снимается в кино. Он снялся в главной роли в фильме «День отца», который на настоящий момент находится на стадии производства, а также в музыкальной комедии «Тур с Иванушками», премьера которой запланирована на 2024 год.

Что Рожков говорил о возвращении Пугачевой

Андрей Рожков пошутил над народной артисткой СССР Аллой Пугачевой после того, как она в сентябре 2022 года прилетела в Россию спустя полгода жизни в Израиле. Тогда певица сообщила, что первым делом после возвращения в РФ ей больше всего хочется «набить морду одному человеку».

После этих слов Пугачева сразу же призналась, что это всего лишь шутка, однако юморист не оставил сказанное без внимания. Он вспомнил, как однажды попросил у Примадонны старые ботинки 43-го размера для своих образов в шоу.

«Алла Борисовна, ну что вы, ей богу, так прямо реагировать-то...Ну мы же пошутили. А ботинки реально нужны», — отметил юморист.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Андрей Рожков

Как Андрей Рожков относится к СВО

Артист поддерживает действия российской власти. В июне 2023 года Андрей Рожков вместе с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой передали военным микроавтобус для доставки гуманитарных грузов в зону СВО. Машину для участников спецоперации приобрела свердловская благотворительница «баба Света».

Омбудсмен и комик лично вручили Центральному военному округу новый микроавтобус. На нем гуманитарные грузы планировали перевозить представители общероссийской организации «Офицеры России» и центра специальной подготовки «Каскад-Урал».

Также Андрей Рожков на фоне санкций встал на защиту российских ученых и напомнил, что они стояли у истоков иностранной техники.

«Так, ребятушки, все, кто пишет, что мы сидим в американских соцсетях, на американских телефонах, ездим на немецких и японских автомобилях, просто подумайте, что все это состоит из химических элементов, которые классифицировал и свел в таблицу великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев. Включите уже свои мозги, друзья. Неважно, в какой стране они были созданы», — отметил Рожков.

Что известно о личной жизни Андрея Рожкова

Актер женат на Эльвире Рожковой. Они воспитывают троих сыновей Семена, Петра и Макара. В интервью YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид», комик заявил, что завидует разводам коллег, поскольку у них открываются возможности для новых отношений.

«У меня семья, дети. Хотелось бы влюбиться, но позволить себе этого не могу. Я даже завидую многим актерам, которые разводятся, женятся чуть ли не два раза в год. Я понимаю, почему они это делают. Для них важно состояние влюбленности, чтобы творить. Я бы влюбился в кого-нибудь, много достойных кандидатур. Но есть супруга, не могу с ней так поступить», — поделился шоумен.

Андрей Рожков вместе с семьей живет в загородном доме в Екатеринбурге.

Читайте также:

Что за скандал с Кологривым и Гордоном случился на шоу «Закрытый показ»

Филипп Киркоров: последние новости 4 февраля, где сейчас, слухи

Последние новости шоу-бизнеса 4 февраля: что с Лолитой, SHAMAN, Бузовой