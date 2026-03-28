Уход из «Уральских пельменей», 30 лет брака: как сейчас живет Андрей Рожков

Уход из «Уральских пельменей», 30 лет брака: как сейчас живет Андрей Рожков

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков 28 марта празднует юбилей — 55 лет. Как сложилась личная жизнь артиста, почему он покидал юмористическое шоу?

Чем известен Рожков

Андрей Рожков родился 28 марта 1971 года в Свердловске в семье заводчан. Его мама была крановщицей, а папа — оператором в кузнечном и автомобильном цехах.

Летом Андрея отправляли к бабушкам. Одна из них стала прототипом знаменитой бабушки из сценок «Уральских пельменей».

«Двоюродная бабушка Дуся жила в маленькой деревне Белавино в Подмосковье. Она каждый день вставала в четыре утра, гремела посудой, жарила блинчики, поднимала нас и отправляла доить корову», — говорил Рожков.

В юности Рожков решил стать инженером-механиком, но страсть к юмору взяла верх. В 1993 году Дмитрий Соколов предложил ему создать команду КВН, и Андрей с радостью согласился. Название для знаменитого коллектива придумал именно Рожков. Тогда он мечтал попасть в местный ресторан «Уральские пельмени», но денег на это не хватало.

Почему Рожков уходил из «Уральских пельменей»

На старте своего пути коллектив «Уральские пельмени» преодолел немало трудностей. В 2000-х, несмотря на триумфальные победы в КВН, их доходы от гастролей были мизерными. Ситуация изменилась только в 2009 году, когда команда запустила собственное шоу, которое стало транслироваться на СТС.

В 2018 году фанатов «Уральских пельменей» ждал неприятный сюрприз: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников покинули команду и начали выступать со своим шоу «Ваши пельмени». В прессе тогда писали о конфликте из-за денег, но сами артисты это отрицают.

При этом Рожков и Мясников продолжают сниматься в шоу «Уральские пельмени» в Москве и выступают с коллективом в родном Екатеринбурге. Сам Андрей Рожков признавался, что такое разделение его вполне устраивает.

«Я не скучаю по тем гастролям, которые были раньше. Нам нравится выступать маленьким коллективом, нравится атмосфера этих концертов», — приводит KP.RU слова Рожкова.

Что известно о личной жизни Рожкова

Андрей Рожков встретил свою любовь 30 лет назад. Их познакомили общие друзья. Андрею тогда было 25, а Эльвире — 20. Девушка училась на астрофизика в Уральском университете.

«Я играл в КВН и работал на стройке в отделе снабжения. У меня был личный служебный автомобиль „Иж“ „Чебурашка“. Естественно, я был очень выгодный жених!» — рассказывал Рожков.

Супруги поженились в 2000-м году. Пара воспитывает троих сыновей (Семена, Петра и Макара) и уже 30 лет счастлива друг с другом.

Андрей говорит, что сохранить любовь и трепетные отношения — это труд.

«Это огромная ответственность. Я всем молодоженам и тем, кто уже много лет прожили в браке, советую: уважайте друг друга, не обижайте, делитесь всем, что есть. У нас не все бывало гладко. Когда-то обсуждали проблемы, а когда-то я просто уезжал на гастроли, и это давало передышку. Мы друг по другу скучаем, а когда я приезжаю, все уже совершенно с другими эмоциями, опять „любовь-морковь“, и все хорошо», — делился в интервью актер.

Как Андрей Рожков относится к СВО

Артист поддерживает действия российской власти. В июне 2023 года Андрей Рожков вместе с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой передали военным микроавтобус для доставки гуманитарных грузов в зону СВО. Машину для участников спецоперации приобрела свердловская благотворительница «баба Света».

Омбудсмен и комик лично вручили Центральному военному округу новый микроавтобус. На нем гуманитарные грузы планировали перевозить представители общероссийской организации «Офицеры России» и центра специальной подготовки «Каскад-Урал».

Также Андрей Рожков на фоне санкций встал на защиту российских ученых и напомнил, что они стояли у истоков иностранной техники.

«Так, ребятушки, все, кто пишет, что мы сидим в американских соцсетях, на американских телефонах, ездим на немецких и японских автомобилях, просто подумайте, что все это состоит из химических элементов, которые классифицировал и свел в таблицу великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев. Включите уже свои мозги, друзья. Неважно, в какой стране они были созданы», — отметил Рожков.

