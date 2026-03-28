Увеличение пенисов, уголовка на Украине: как живет Сабуров после депортации

В начале февраля стало известно, что комику и звезде шоу «Что было дальше» Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Как сейчас живет юморист, за что в отношении него возбудили уголовное дело на Украине?

Как живет Сабуров после депортации

Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет из-за высказываний, критикующих спецоперацию, а также из-за попыток незаконно легализоваться в стране. Комик прибыл из Дубая в аэропорт Внуково, где пограничники провели его в изолированное помещение и вручили официальное уведомление.

Правоохранители обнаружили связи Сабурова с Дмитрием Романовым — бывшим стендап-комиком, ныне работающим в польском штабе по вербовке наемников для ВСУ. Кроме того, выяснилось, что артист контактирует со Славой Комиссаренко — белорусским комиком, покинувшим страну. Оба лишены российского гражданства. Сам же Сабуров не стал оформлять гражданство РФ из-за боязни санкций, утверждали источники.

Накануне, 27 марта, сообщалось, что Сабуров решил заняться медицинским бизнесом в сфере мужского здоровья в ОАЭ, клиники занимаются увеличением половых органов.

Артист стал владельцем доли в медицинском центре, предварительно пройдя полное урологическое обследование в филиале клиники в Алма-Ате. Центр предлагает широкий спектр услуг, таких как увеличение полового органа, пластика уздечки, обрезание и консультации специалистов — сексолога, психолога и уролога. Самой популярной процедурой является увеличение полового органа с использованием гиалуроновой кислоты.

Клиника начала работу летом 2025 года в Алма-Ате, в июне планируется открытие в Астане, а ближе к осени 2026 года — в Дубае. Сам Сабуров будет представлять проект за границей в качестве его лица и амбассадора.

Кроме того, после депортации Сабуров продолжает заниматься творческой деятельностью. Артист не только не прекратил творческую деятельность, но и продолжил зарабатывать на родине, выступая на частных мероприятиях в Казахстане. Однако стоимость выступления комика весьма высока.

По данным инсайдеров, гонорар Сабурова за 25 минут выступления составляет 10 млн тенге (около 1,5 млн рублей) плюс 300 тыс. тенге (50 тыс. рублей) на стандартный райдер. Если заказчик захочет, чтобы комик задержался на сцене дольше, придется доплатить отдельно.

За что на Сабурова ополчились на Украине

Служба безопасности Украины возбудила дело против казахстанского комика Нурлана Сабурова. Поводом стали сообщения о возможной передаче им техники для российских военных, заявил украинский адвокат Евгений Пронин в Telegram-канале. Аналогичные запросы уже поступают силовикам Казахстана.

«Служба безопасности Украины внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований и начала предварительное следствие по моему заявлению о совершении уголовного преступления гражданином Республики Казахстан <...> Нурланом Сабуровым», — говорится в сообщении.

Кроме того, стендап-комика внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Его обвиняют в покушении на суверенитет Украины и финансировании ВС России.

Может ли Сабуров вернуться в Россию

25 февраля Нурлан Сабуров на первом после депортации концерте в Таиланде объявил о планах вернуться в Россию. Соответствующими отрывками выступления поделились зрители в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

«А я планирую вернуться в Россию. Я вернусь, поэтому сразу заявляю: отныне у меня будут суперпатриотические выступления», — сказал Сабуров.

Сабуров также нецензурно отшутился о собственной депортации.

При этом депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что запрет на въезд в РФ для Сабурова действительно может быть отменен. Он уточнил, что не обладает точной инсайдерской информацией на этот счет, однако выразил надежду на положительное для артиста решение вопроса.

Парламентарий добавил, что лично знаком с Сабуровым и считает его неплохим человеком. Если комик найдет в себе смелость заявить о поддержке СВО и подтвердит, что действительно помогал российской армии, то может быть прощен, считает Милонов.

При этом адвокат Сергей Жорин считает, что Сабуров практически не имеет шансов оспорить запрет на въезд в Россию. По его словам, это решение было принято из соображений безопасности.

При этом адвокат Александр Бенхин в беседе с NEWS.ru заявил, что в случае если семья, проживающая в России, теряет единственного кормильца, это может стать исключением в принятии решения. Однако, по его словам, в деле Сабурова это условие не соблюдается.

