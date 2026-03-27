Слухи о романе с Исаковой, дочь с ДЦП, мнение об СВО: где сейчас Бондарчук

Личная жизнь режиссера Федора Бондарчука снова привлекла внимание общественности после его разрыва с актрисой Паулиной Андреевой. Правда ли, что сейчас он состоит в отношениях с Викторией Исаковой, какие последние новости выходили о знаменитости?

Как сложилась личная жизнь Бондарчука

Режиссера Федора Бондарчука подозревают в романе с актрисой Викторией Исаковой, известной по роли в сериале «Оттепель», сообщает Spletnik.

Отмечается, что 58-летний режиссер и 49-летняя вдова актера Юрия Мороза пока официально не подтвердили свои отношения. Инсайдер издания поделился информацией, что пара вместе посетила день рождения своего друга и коллеги Александра Петрова.

В январе 2026 года СМИ также писали, что режиссер мог начать новые отношения. По словам источников, известная по роли в российском сериале «Метод» звезда переехала в Санкт-Петербург вместе с сыном, в то время как Бондарчук остался в Москве.

«У Бондарчука появилась новая возлюбленная. Она тоже из творческой сферы. Это не юная красотка, а уже взрослая дама, ей чуть за 40. А Паулина пока одна», — приводит KP.RU слова знакомых семьи.

Ранее сообщалось, что звезды развелись официально. Однако KP.RU пишет, что Бондарчук и Андреева до сих пор остаются в законном браке. По словам источников, при этом отношения звездной пары все же окончательно завершились.

Как сообщала «Экспресс газета», в июне в интернете обсуждали, что возлюбленной Федора Бондарчука могла стать бизнес-леди Полина Подплетенная.

Кроме того, в сентябре прошлого года, когда появились первые слухи о том, что кинематографист разводится, его заподозрили в отношениях с 29-летней актрисой Софьей Синицыной. Она призналась, что столкнулась с повышенным вниманием общественности, но не подтвердила и не опровергла эти сообщения.

Что известно о детях Бондарчука

Недавно Бондарчук показал редкое фото со своей 26-летней дочерью Варварой, которая с раннего детства страдает ДЦП. На снимке также запечатлены его 34-летний сын Сергей и внучки: 13-летняя Маргарита и 11-летняя Вера. Фотография опубликована на сайте Благотворительного фонда семьи Бондарчук.

«Она — ангел. У нее есть сострадание и любовь, которые нам неведомы», — высказался о дочери продюсер.

Фонд, созданный четыре года назад, помогает детям с множественными нарушениями развития в возрасте от нуля до трех лет. Создатели организации считают, что ранняя поддержка таких детей повышает их шансы на полноценную жизнь. Бондарчук, один из основателей, подчеркивает важность этого на собственном опыте.

Варвара появилась в браке Федора со Светланой Бондарчук. Пара прожила вместе более 25 лет и объявила о разводе в 2016 году. У них также есть старший сын Сергей, который пошел по стопам отца и также работает в киноиндустрии.

Во втором браке с Андреевой у режиссера родился сын Иван. Мальчик появился на свет в 2021 году. В прессе сообщали, что Бондарчук продолжает оказывать финансовую помощь актрисе и их общему наследнику.

Почему Бондарчука ругают за молчание об СВО

Когда Россия начала военную операцию на Украине, многие деятели киноиндустрии выразили свои мнения. Одни поддержали действия, другие осудили и уехали. Федор Бондарчук решил остаться в стороне от обсуждений.

Долгие годы партнером по кинопроектам и другом режиссера был Александр Роднянский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которого заочно арестовали за активное распространение фейков о ВС РФ. Дружба Бондарчука с продюсером вызывает недоумение публики.

«Знаете, сколько таких Роднянских? Я догадываюсь. К слову, почти год идет спецоперация, а любимый режиссер товарища Роднянского Федор Сергеевич Бондарчук не хочет как-нибудь выйти и заявить публично свою позицию?» — возмущался журналист Сергей Мардан в эфире «Соловьев LIVE».

