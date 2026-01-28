«Не юная красотка, а взрослая дама»: Бондарчука заподозрили в новом романе KP.RU: Бондарчук вступил в новые отношения после расставания с Андреевой

Расставшийся с актрисой Паулиной Андреевой режиссер Федор Бондарчук мог начать новые отношения, передает KP.RU со ссылкой на его друзей. По их словам, сыгравшая в российском сериале «Метод» актриса переехала с сыном в Санкт-Петербург, а Бондарчук остался в Москве.

У Бондарчука появилась новая возлюбленная. Она тоже из творческой сферы. Это не юная красотка, а уже взрослая дама, ей чуть за 40. А Паулина пока одна, — приводит издание слова знакомых семьи.

Отмечается, что режиссер сохранил прекрасные отношения с Андреевой. Бондарчук, говорится в публикации, и дальше намерен финансово поддерживать актрису и их общего сына.

До этого Бондарчук заявил, что смерть продюсера Александра Олейникова стала внезапным и странным событием для всех, кто его знал. Он просто «выключил себя» за секунду, объяснил режиссер, выступая на церемонии прощания с покойным в траурном зале Троекуровского кладбища.

Ранее сообщалось, что Бондарчук посетил рождественский благотворительный вечер Action в Барвихе, который организовала его бывшая супруга Светлана Рудская. Вместе с ним на мероприятии присутствовали сын Сергей и две дочери — 13-летняя Маргарита и 11-летняя Вера.