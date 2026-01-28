Стали известны подробности об отношениях Бондарчука и Андреевой KP.RU: Бондарчук и Андреева до сих пор остаются в законном браке

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева до сих пор остаются в законном браке, пишет KP.RU со ссылкой на друзей знаменитостей. По их словам, при этом отношения звездной пары окончательно завершились. Как уточнил источник, Андреева переехала в Санкт-Петербург, а Бондарчук остался в Москве.

Официально Бондарчук и Андреева пока не развелись. Федор и Паулина до сих пор остаются в законном браке, — рассказал источник.

Ранее близкие Андреевой и Бондарчука допустили, что известный режиссер начал новые отношения. По их словам, его избраннице «чуть за 40 лет». Андреева же пока остается свободной, уточнили друзья.

До этого сообщалось, что первоначальной причиной размолвки Бондарчука и Андреевой стало расхождение в жизненных ритмах. Режиссер предпочитал проводить время в больших компаниях, тогда как актриса испытывала от этого усталость.