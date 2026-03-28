Личная жизнь, восхищение зумеров, служба в Германии: где сейчас Брекоткин

В субботу, 28 марта, звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин отмечает 56-й день рождения. Что известно о его карьере и личной жизни, как он стал кумиром зумеров?

Чем известен Дмитрий Брекоткин

Дмитрий Брекоткин родился 28 марта 1970 года в Свердловске. Он учился в Уральском государственном техническом университете, где начал выступать в КВН в команде «Уральские пельмени».

Известно, что Брекоткина отправили служить в Восточную Германию в танковые войска. Его мама вспоминала, что он вернулся домой опытным танкистом. Однажды командир дивизии похвалил его перед строем за глубокие знания техники танка, отметив, что его уровень превосходит командиров взводов.

После двух лет армии Дмитрий вернулся в институт. За прогулы и низкую успеваемость его отчислили из вуза. После этого он работал на стройке и долго не мог решить, стоит ли ему продолжать карьеру в юморе.

«Решиться на это было мучительно. На стройке ты мастер, прораб, это твоя работа — конкретная, осязаемая. А КВН — это что? Ну поедем мы на концерт. И что потом?» — рассказал он «7Дней.ru».

В 1995 году «Уральские пельмени» прошли в Высшую лигу КВН, спустя пять лет команда завоевала титул чемпиона. Дмитрий Брекоткин также участвовал в проектах «Шоу Ньюs», «Южное Бутово», «Нереальная история», а с 2009 года снимался в шоу «Уральские пельмени» на СТС. Юмориста также можно увидеть в роли актера фильмах: «Железное поле», «Очень русский детектив», «Везучий случай».

В октябре 2024-го участники популярного юмористического коллектива «Уральские пельмени» Сергей Ершов, Максим Ярица и Дмитрий Брекоткин признались, что им приходилось выходить на сцену в нетрезвом виде. Как рассказал звезда шоу Андрей Рожков, это было настолько давно, что он уже практически ничего не помнит.

«Давным-давно [это было]. Как будто и не было уже такого», — отметил российский актер.

Сейчас артист продолжает выступать в номерах «Уральских пельменей».

Как сложилась личная жизнь Дмитрия Брекоткина

Юморист первый раз женился в 1995 году. С супругой Екатериной он познакомился в студенческом стройотряде. На их свадьбе произошла драка между участниками «Уральских пельменей» Андреем Рожковым и Сергеем Исаевым.

По словам первого из них, потасовка случилась, потому что они были «горячими, молодыми и напились».

В 1997 году у Дмитрия и Екатерины появилась дочь Анастасия, а в 2004-м — Елизавета. Старшая дочь выбрала профессию инженера, а младшая Лиза увлеклась художественной гимнастикой.

Спустя 22 года брак Брекоткина распался. Основной причиной стало то, что постоянные съемки и гастроли отдалили супругов друг от друга.

В 2017 году актер встретил Олесю, которая стала матерью его двоих детей — дочери и сына. Несмотря на свою популярность, артист предпочитает не раскрывать детали личной жизни. По имеющимся данным, он постоянно живет в Екатеринбурге, а в Москву приезжает только по работе.

Почему зумеры восхищаются Дмитрием Брекоткиным

Неожиданно в конце прошлого года Дмитрий Брекоткин стал объектом внимания и восхищения зумеров. Представители поколения Z массово начали делать видеонарезки с артистом и называть его идеальным мужчиной.

Одним из самых популярных постов в соцсети Х на тему обожания Брекоткина стала публикация аккаунта пользователя, который разместил фото модели Хейли Бибер в купальнике. Публикация вызвала у людей интерес, и в комментариях начали появляться разнообразные снимки звезд без подписей. Особое удивление вызвал тот факт, что комментарий одного из пользователей с фотографией Брекоткина набрал больше лайков, чем пост с изображением Бибер.

Молодые пользователи сами объясняют свою любовь к артисту в комментариях, называя шоу близким и родным. Юмор, возможно, не самый остроумный, но понятный и точно вызывающий улыбку, пишут комментаторы. Дмитрий завоевал их сердца харизмой и умением располагать к себе. В комментариях они пишут: «Неиронично считала его мужским эталоном все детство и хотела мужа, как он», «Краш моего детства и сейчас», «Я в детстве была влюблена в Брекоткина».

